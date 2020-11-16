"Уже не пугает ни хаос в стране, ни придурки у власти, ни коронавирус" - как во Львове прошел карантин выходного дня

Фото: Анна-Лилия КОКОРА

11 ноября в Украине ввели "карантин выходного дня". По субботам и воскресеньям работают только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, СТО, заправки

и общественный транспорт. Заведения общественного питания работают только на вынос, или доставку.

Мэр Львова 52-летний Андрей Садовый не согласился с решением правительства. 13 ноября объявил все выходные до конца месяца в городе - рабочими днями.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА В "Эпицентр" пускают только покупателей, сделавших заказ онлайн.

В субботу, 14 ноября автомобильная стоянка у самого "Эпицентра" во Львове на улице Богдана Хмельницкого почти пустая. Обычно, чтобы оставить свое авто возле гипермаркета, нужно долго искать место. Все входы внутрь - закрытые, кроме центрального. У дверей- работники в форме с логотипом и в масках. В нескольких метрах - очередь. Посетители говорят, что стоят уже пол часа, чтобы войти в магазин.

- Внутрь пускаем только на выдачу онлайн-заказов, - говорят.

- А раньше этого сказать не могли? - возмущается мужчина в зеленом пуховике и с сумкой через плечо. - Герои. Кричали, что будут работать все выходные. Круглые сутки. Все, героизм закончился?

- Заказывайте на сайте. Тогда заберете товар, - спокойно отвечает работник магазина.

- Мне матрас надо купить. Как я его на сайте попробую? Деб ** ы, - разворачивается и идет к своему автомобилю.

Люди из очереди расходятся. У входа остаются только трое покупателей, которые ждут выдачи заказов.

Напротив "Эпицентра" - радиорынок. Тоже закрыт.

- Все те решения правительства - фигня. Ничего c того хорошо не получится, - 27-летний Андрей заправляет свой автомобиль марки Audi A6 черного цвета на заправке неподалеку "Эпицентра". Фамилию не называет. Говорит, что работает программистом. - Меня уже не пугает ни хаос в стране, ни придурки у власти, ни тот коронавирус. Хорошо, что работа есть. Попробуй выживи без денег. Тест - и то, без денег не сделать. Не говорю о лечении. Товарищ заболел Covid-19, потратил мажет 50 тыс. Пил и антибиотики, и гормоны, и кучу витаминов. В больницу не забрали, хотя имел серьезную пневмонию. Три недели температура высокая держалась. А он из дома почти не выходил. Носил маску. Только за продуктами и мусор выносил. Заразился, когда маршруткой ехал встречать посылку от мамы из Италии. А сейчас - хоба "карантин выходного дня". То есть, в рабочие дни он спит, а на выходные вылезает?

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Рынок района Рогатка, неподалеку Высокого Замка, тоже закрыт. Работает только один продуктовый магазин.

- Утром была полиция. Где-то в начале 10-го. Проверяла, работает ли рынок, или нет. Начали мне выдвигать притензии чего это я откирась, - 56-летняя Вера Резникова наливает в бумажную чашку кофе с аппарата. На лице, под носом, марлевая маску.

- Садовый объявил выходные - рабочими. Но тем полицейским, что? Лишь бы делать видимость работы. А когда надо - их нет, - говорит покупатель в длинном черном плаще и в коричневой кепке. Его маска также под носом. Передает Вере Александровне 60 грн. Берет кофе и коробку сигарет Marlboro. - Людям надо работать. Ибо карантин истощил финансово всех. Куча без работы остались, в государстве безпридел такой, как в девяностых. С голоду умрем, пока тот вирус преодолеем.

Мужчина машет рукой и выходит из магазина.

- Пришли утром, когда я уже открыла магазин, и давай мне штрафом махать. А я говорю им, что у меня продуктовый, я - простая продавщица. А они "так магазин на территории рынка". Ну да, на территории. Но вход не с рынка. Ругалась с ними где-то пол часа. Ну и они ушли потом.

Не видит никакого смысла в "карантине выходного дня", утверждает.

- Видят, шо всьо все к черту катится, и придумали такое. Ничего тои карантин весной не помог, и сейчас не поможет. Люди хотят быть людьми. Отдыхать, ходит в гости, гулять. Вот они бы нормально объяснили - зачем те маски носить, зачем карантин ввелиди, все было бы по-другому. Если бы сами раздали маски улице, подьезды дезинфицировали, то все бы задумались, шо то каронавирус - чтото страшое. А они, что? Володька - маски не носит. Ездит по стране и вручает всем награды. Дороги строит. В ресторан ходит, пока люди в квартирах страдают. А должен быть примером. И ненада мне говорить, что он болеет. Не болеет. Испугався народа и выборов в Америке. Притворяется, чтоб пожалели.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА Рынок района Рогатка у Высокого Замка тоже закрыт. Работает только один продуктовый магазин.

У торгового центра "Арсен", на Сыхове, который открыли после реконструкции прошлых выходных, очередь более чем на 20 м. Люди не придерживаться дистанции, часть - без масок.

- Мне ближе всего в этот магазин. Несколько месяцев ходила на "Шувар" скупятся. Было очень неудобно. "Шувар" не работал утром, пришла сюда, - львовянка 32-летняя Мария стоит в очереди перед входом. Маска у женщины натянута на подбородок. Держит за руку дочь Меланью. Ей 4 года. Ребенок без маски.

- Я не работаю, а муж - ездит в офис, как получается. Он - помощник бухгалтера в крупной сети аптек. Имеет хорошую зарплату, то можем позволить карантинить. Еще в марте забрала малышку с садика. Сидели все время дома, раз в день выходили за продуктами и немного пройтись по району. Чтобы совсем не чокнуться и мужу не мешать работать. Очень много знакомых переболело. Никто не умер слава Богу. Неделю назад, моя бабка отойшла. А ей уже 76. Переживала, что умрет, но вежливо выполняла все указания врача. Хотя тест ей делали, уже когда пневмонию увидели на рентгене. На КТ так и не попали. Очередь была страшная.

Женщина говорит, что "карантин выходного дня" - плохое решение.

- Переболеют все. Кто тяжелее, кто легче. И чем больше переболеет - тем лучше. Будет коллективный иммунитет. А тогда уже и прививки будут. Ну такие реалии, что поделаешь. А те нововведения убьют бизнес. И так беда с экономикой, то наверное надо еще ее добить, - Мария заходит в восстановленный комплекс.

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У "Семицвета", ТЦ на улице Тараса Шевченка во Львове, тоже очередь. При входе - охранник. Меряет посетителям температуру и контролирует количество людей внутри. Пускает только по двое, после того, как из магазина кто-то выходит. Но в "Сильпо" на первом этаже - людей много.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА У ТЦ "Семицвет" на улице Шевченка - тоже очередь.

- Любые меры, чтобы побороть пандемию - уже хорошо, - 31-летний Сергей Иванченко выходит из магазина. Снимает одноразовую маску, бросает ее в урну. Тогда выбрасывает одноразовые резиновые перчатки.

- Жена сейчас на 5 месяце беременности. У нас усиленые меры безопасности. Дезинфицируем все, что можна. Хотели вместе рожать. А теперь не знаю, как будет. Во Львове не позволяют партнерские роды. Было бы хорошо, если бы люди более ответственно к карантину относились. Маски уже не такие дорогие. Не хочешь пользоваться медицинскими - носи многократные. Но гладь их каждый раз, чтобы микробы убивать. Перчаток никто не носит. Будто не понимают, что можно и так заразиться. Портят себе и кому-то жизнь. Смотрю на цифры - страшно становится. Уже 10 тысяч днем, скоро будет 20-30. Ето вопрос времени. Было бы хорошо сделать полный локдаун. Но это добьет экономику. Обращаться к совести людей - нет смысла. Примера хорошего не видят. Хотя президент болен, нарушал карантин много раз. Даже если введут строгие ограничения, комендантский час - ничего не изменится. Потому что ментальность такая.

Карантин выходного дня в Украине больше всего нарушали во Львовской, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Тернопольской областях и в Киеве. В целом по стране зафиксировано 1029 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий, сообщает 15 ноября управление коммуникации Нацполиции.