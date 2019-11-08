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пятница, 08 ноября 2019 10:09

Установили личность женщины, которая 4 суток провела в лесу

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Установили личность женщины, которая 4 суток провела в лесу
Женщину, которую нашли близ Диканьки накануне, вернули домой. Фото: ГУ НП в Полтавской области

Нашли опекунов женщины, которую накануне обнаружили без документов в лесу неподалеку Диканьки на Полтавщине.Утром 8 ноября женщину забрали домой родственники.

Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал пресс-секретарь ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев.

Родственников найденной женщины удалось отыскать через несколько часов. В этом помогла публикация в соцсетях - в тот же вечер на связь вышли ее опекуны.

"Эта женщина живет в Полтавском районе вместе с опекунами. Она проходила лечение в медицинском учреждении и каким образом оказалась на улице. Ушла куда глаза глядят. Была легко одета - под курткой только блузка, на ногах тапочки. Попросили проехать в райотдел, чтобы ей помочь . ее обогрели, накормили, разместили информацию. в тот же вечер нашлись родные. Переночевала в райотдел, а утром ее забрали опекуны ", - рассказал Юрий Васильевич.

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7 ноября правоохранители Диканьского района Полтавской объявили о найденной неизвестной женщине. С помощью общественности пытаются установить ее личность.

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