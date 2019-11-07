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четверг, 07 ноября 2019 19:05

В лесу нашли женщину без документов и памяти - ищут родных
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В лесу у поселка Диканька на Полтавщине нашли женщину без документов, которая потерял память и не говорит
Фото: ГУ НП в Полтавской области
В лесу у поселка Диканька на Полтавщине нашли женщину без документов, которая потерял память и не говорит
В лесу у поселка Диканька на Полтавщине нашли женщину без документов, которая потерял память и не говорит
В лесу у поселка Диканька на Полтавщине нашли женщину без документов, которая потерял память и не говорит

7 ноября правоохранители Диканьского района Полтавской объявили о найденной женщину. С помощью громадськосьи пытаются установить его личность.

Подробности сообщил пресс-секретарь ГУ ЧП в Полтавской области Юрий Сулаев на своей странице в соцсети Facebook.

Женщину нашли в лесу близ Диканьки. Где она, вероятно, жила четверо суток. Питалась грибами и ягодами.

На вид неизвестной 30-40 лет. Она не может говорить, но слышит. Вероятно, потеряла память - не знает, кто она и откуда.

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Сейчас найденную женщину доставили в местное подразделение полиции, где накормили и обогрели. В дальнейшем планируется поместить в местную больницу.

"Если кто-то узнал женщину, или знает кто она и откуда, позвоните в полицию Диканьки. Будем благодарны", - написал Сулаев.

Обращаться просят по номерам 050-948-47-31, 095-541-37-70 или 102.

7 ноября в Полтаве на перекрестке трех улиц произошла смертельная авария. Столкнулись тажелый МАЗ и легковушка ВАЗ-2105.

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07
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