Не уступили дорогу: ДТП с двумя погибшими в Полтаве

В ДТП в спальном микрорайоне Полтавы погибли два человека. Фото: pl.npu.gov.uа

7 ноября в Полтаве на перекрестке трех улиц произошла смертельная авария. Практически лоб в лоб столкнулись ваекий МАЗ и легковушка ВАЗ-2105.

Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал пресс-секретарь ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев.

ДТП произошло около 13 часов в микрорайоне Огнивка там, где сходится три дороги: улицы Симона Петлюры, Коллективная и Огнивская.

"Там такой перекресток, что большой скорости быть не может. Тот, кто движется по Симона Петлюры от больницы должен уступить дорогу. Вероятно, кто-то не дадав преимущество и произошло столкновение. Подробности установит следствие. На месте работает следственно-оперативная бригада, открыли уголовное производство ", - рассказал пресс-офицер.

Уже установили, что легковушка двигался по улице Петлюры. В "Жигулях" на момент столкновения с МАЗом находились 68-летний водитель и пассажирка, возраст которой еще устанавливается. Вероятно, это супруги - мужчина и женщина имеют одинаковую фамилию. Оба погибли на месте. Грузовиком управлял 28-летний водитель.

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