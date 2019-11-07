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четверг, 07 ноября 2019 14:02

В Полтаве парень выпал с 4-го этажа

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В Полтаве парень выпал с 4-го этажа
В Полтаве 20-летний юноша выпал из многоэтажки. Фото:ilikenews.com.ua

В Полтаве с 4-го этажа упал 20-летний мужчина. Он в тяжелом состоянии.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил начальник управления по вопросам гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации Виктор Стеблянко.

"Юноша, 1999 года рождения, житель Шевченковского района Полтавы. Травмы пострадавший получил по собственной неосторожности, в результате падения с 4-го этажа многоэтажного жилого дома", - сообщил Стеблянко.

Мужчину отправили в реанимационное отделение Полтавской областной клинической больницы без сознания.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются. Состояние здоровья мужчины тяжелое.

В селе Вовчик Лубенского района Полтавской области отец убил 6-месячного сына. О трагедии сообщила местная врач.

Автор: Анна ЧАПАЛА
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