Отец убил 6-месячного сына

На Полтавщине 21-летний отец убил своего 6-месячного сына. Фото: соцсети

В селе Вовчик Лубенского района Полтавской области отец убил 6-летнего сына. О трагедии сообщила местная врач.

Об этом сообщили в Полтавской областной полиции.

"Ребенок находился вместе с нетрезвым отцом, который вероятно нанес сыну телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Окончательное решение будет известно, когда получим заключение от бюро судебно-медицинской экспертизы, куда сейчас направлено тело ребенка", - прокомментировал Юрий Сулаев, спикер ГУНП в Полтавской области.

За умышленное убийство отец может получить от 10 до 15 лет заключения или пожизненный срок. Его задержали.

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