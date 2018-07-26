Уникальную стенопись реставрируют за средства, собранные на день рождения

Фото: dyvys.info

На этой неделе во Львове начинаются работы по реставрации стенописи над входом в здание Центрального государственного исторического архива.

Начальник управления охраны исторической среды Львовского горсовета Лилия Онищенко отмечает, что работы будут проводить за счет известного эксперта по реставрации стенописи Маркуса Шульца, который также работал и во Львове, передает Дивись.info.

"Эксперт по реставрации Майкл Шульц в свой день рождения предложил гостям, чтобы те не дарили ему подарки, а собрали средства, которые будут использованы для консервации или для реставрации какого-то объекта во Львове. Он рассказал им о Львове, какой наш город хороший, но нуждается в реставрации. Собрал средства и передал их управлению, - комментирует Лилия Онищенко. - Мы совместно с Маркусом выбрали объект, который можно будет за эти деньги, по крайней мере, спасти, - это стенопись перед входом в государственный исторический архив, который когда-то был монастырем бернардинцев. Стенопись - это маленький шаг к большому проекту. Во сколько нам обойдутся эти работы, я не знаю, но средства, которые собрал и передал для Львова Маркус Шульц, - это 1500 евро".

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Сейчас здание исследуют 2 реставратора из Львова Ирина Гирная и Ирина Дуткевич. Они будут выполнять работы по консервации объекта.

Художница-реставратор проекта Ирина Гирная рассказала, что во время осмотра фресок, нашли 2 интересные вещи: подпись автора - пана Шидловского, датированная 1894 годом, а под верхним слоем обнаружили остатки предыдущей росписи, которая была нанесена, вероятно, сразу после постройки Бернардинского монастыря. Состояние исторического памятника достаточно плачевно, поскольку очень сильно диструктована штукатурка, расслоенный красочный слой, который требует детальной укладки и укрепления.

Сколько времени продлится реставрация данной стенописи, специалисты сказать не могут. Ход работы зависит от первого этапа - консервации и погодных условий, которые не только затягивают работы, но и влияют на состояние исторического памятника.