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четверг, 05 сентября 2019 04:10

Украинский школьник стал лучшим в мире знатоком географии

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Украинский школьник стал лучшим в мире знатоком географии
mon.gov.ua

Ученик Якушинецкого лицея Винницкого района Андрей Марценюк получил бронзовую медаль на Международной олимпиаде по географии.

Финал состоялся в городе Тэгу, Южная Корея, сообщает Министерство образования и науки Украины.

В общем, за звание лучших соревновались более 160 школьников из 43 стран мира.

Всего в состав команды от Украины вошли еще трое учеников из разных регионов страны. Это Дарья Воронцова, ученица школы № 17 Подольского района. Киева, ученица Черновицкой гимназии № 4 Анастасия Заячук, ученик Львовского физико-математического лицея-интерната при Львовском национальном университете им. И. Франко Иван Феняк.

Во время соревнования участники выполняли теоретические и практические задания, где проверялись их знания геосферы, гидросферы, атмосферы и мезосферы.

Особенностью нынешней олимпиады стал конкурс исследовательских проектов. Школьники из разных команд, а следовательно и разных стран, объединялись для работы над общей задачей. Таким образом жюри оценивало навыки командной работы, а также умение преодолевать языковые барьеры.

За весомые результаты в отдельных направлениях соревнования жюри наградило отличиями двух украинских участников. Андрей Марценюк получил дополнительно серебряный сертификат за подготовку презентации по науки о Земле, а Дарья Воронцова - бронзовый сертификат с Международного полевого исследования.

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Для того, чтобы направить детскую энергию в нужное русло, необходимо следить за направлением.

У каждого ребенка есть различные способности и интересы.

Исторические факты, путешествия и рассказы о реальных, невыдуманные события захватывают такого ребенка гораздо больше, чем художественная литература: ей нравится познавать мир вокруг.

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