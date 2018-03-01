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пятница, 02 марта 2018 03:29

Украинкам на улице дарили бумажные первоцветы
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Активисты и активистки экологической организации дарят женщинам бумажные цветы
Фото: Павел Паламарчук
Активисты и активистки экологической организации дарят женщинам бумажные цветы
Активисты и активистки экологической организации дарят женщинам бумажные цветы
Активисты и активистки экологической организации дарят женщинам бумажные цветы
Активисты и активистки экологической организации дарят женщинам бумажные цветы
Активисты и активистки экологической организации дарят женщинам бумажные цветы
Активисты и активистки экологической организации дарят женщинам бумажные цветы

В рамках акции "Не рви первоцветы" экологи и активисты раздали львовянкам тысячу бумажных цветов, которые изготовили дети из художественных школ Львовщины.

Также людям раздавали листовки с призывом не рвать и не покупать первые весенние цветы. Об этом сообщает Zaxid.net.

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В ближайшее время экологи и правоохранители также проводить рейды по рынкам и местами несанкционированной продажи растений.

В Полтаве появились первые пролески и подснежники. Аномально рано цветы распустились на территории музея Владимира Короленко.

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