Украинкам на улице дарили бумажные первоцветы

Фото: Павел Паламарчук

В рамках акции "Не рви первоцветы" экологи и активисты раздали львовянкам тысячу бумажных цветов, которые изготовили дети из художественных школ Львовщины.

Также людям раздавали листовки с призывом не рвать и не покупать первые весенние цветы. Об этом сообщает Zaxid.net.

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В ближайшее время экологи и правоохранители также проводить рейды по рынкам и местами несанкционированной продажи растений.

В Полтаве появились первые пролески и подснежники. Аномально рано цветы распустились на территории музея Владимира Короленко.