Украинкам на улице дарили бумажные первоцветы

В рамках акции "Не рви первоцветы" экологи и активисты раздали львовянкам тысячу бумажных цветов, которые изготовили дети из художественных школ Львовщины.
Также людям раздавали листовки с призывом не рвать и не покупать первые весенние цветы. Об этом сообщает Zaxid.net.
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В ближайшее время экологи и правоохранители также проводить рейды по рынкам и местами несанкционированной продажи растений.
В Полтаве появились первые пролески и подснежники. Аномально рано цветы распустились на территории музея Владимира Короленко.
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