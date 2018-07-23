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понедельник, 23 июля 2018 11:52

У таксиста обнаружили содержание алкоголя в крови, в 16 раз превышающее норму

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У таксиста обнаружили содержание алкоголя в крови, в 16 раз превышающее норму
На мужчину составили протокол об административных правонарушениях. Фото: s.032.ua

22 июля, во время патрулирования на одной из улиц Львова патрульные обнаружили автомобиль такси Opel Astra, который был припаркован с нарушением правил дорожного движения.

За рулем такси находился нетрезвый водитель, - пишет ZAXID.NET

"Экипаж полиции обнаружил автомобиль такси Opel Astra на иностранной регистрации, который стоял с нарушением правил дорожного движения. Инспекторы подошли пообщаться с водителем и сразу увидели у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина рассказал патрульным, что он стоит здесь недолго, потому что во время управления автомобиль сломался и он вынужден был остановиться ", - говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Львовщины.

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Водителю предложили пройти проверку на состояние алкогольного опьянения, на что мужчина согласился. В присутствии двух свидетелей водитель прошел проверку на приборе драгер. Результат - 3,26 промилле, что более 16 раз превышает допустимую норму.

На мужчину составили протокол об административных правонарушениях.

Водитель навеселе управлял маршруткой сообщением Белая Церковь-Киев.За нарушение Правил дорожного движения его остановили на 78 километре трассы Киев-Одесса.

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Дата
23
июля

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