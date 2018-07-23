250 граммов водки: пассажиров маршрутки вез пьяный водитель

Водитель навеселе управлял маршруткой сообщением Белая Церковь-Киев.

За нарушение Правил дорожного движения его остановили на 78 километре трассы Киев-Одесса. После короткого разговора с патрульными оказалось, что он в нетрезвом состоянии. Драгер показал 0,63 промилле, сообщил "Киев Оперативный".

Водитель признался, что накануне выпил 250 граммов водки и 500 граммов вина. Утром на медицинском осмотре перед выходом на маршрут вопросов к нему не возникло.

"Пассажиров забрал трезвый коллега нарушителя", - добавили комментариях.





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20 июля возле села Глыбочинцы в Житомирской области (трасса Киев - Чоп) маршрутка с пассажирами сообщением Киев - Ровно въехала в грузовик ДАФ с полуприцепом. Погибли 10 человек, еще 10 попали в больницу с травмами.