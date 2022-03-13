Танки оккупантов хотели прорваться в Киев, но были уничтожены

Танковое подразделение россиян хотело прорваться в Киев с Черниговщины.

Однако его уничтожили украинские военные, сообщает Оперативное командование "Север".

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"После ожесточенного боя враг практически был уничтожен, а танкистам армии оккупанта так и не суждено было увидеть столицу нашей Родины", — говорится в сообщении.

Российская техника превратилась в металлолом.

Фото: Оперативное командование "Север"

По данным Генштаба, оккупанты сейчас проводят перегруппировку своих войск и могут попытаться взять левый берег Киева