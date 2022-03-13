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воскресенье, 13 марта 2022 14:41

Спецтема: Война России против Украины

Россияне расстреляли журналиста The New York Times
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В Ирпене российские оккупанты расстреляли корреспондента The New York Times Брента Ренауда.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

"Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о бесчинствах российских войск в Украине.

Сегодня в Ирпене расстреляли 51-летнего корреспондента всемирно известного медиа New York Times. Еще один журналист ранен", - написал генерал полиции.

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В больницу "Охматдит" привезли раненого американского журналиста, где ему оказывают медицинскую помощь.

"Он еще не знает, что его коллега погиб", - пишет "Обозреватель".

70% города Ирпеня находится под контролем Украины. За 30% продолжают бороться, сообщил мэр Александр Маркушин.

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