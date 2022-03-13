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воскресенье, 13 марта 2022 12:39

Ирпень на 70% украинский. Остальное надо отвоевать – мэр Маркушин

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Ирпень на 70% украинский. Остальное надо отвоевать – мэр Маркушин
Ирпень подвергается обстрелам оккупантов. Фото: t.me/irpininteresting

70% города Ирпеня Киевской области находится под контролем Украины. За 30% продолжают бороться.

"Ребята защищают Ирпень. На сегодняшний день он не захвачен – 70% это наш, украинский город. За 30% мы ведем бой", – сообщил городской голова Александр Маркушин в Telegram.

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Маркушин подчеркнул, что все время находится в городе и не собирается никуда убегать.

"Мы с командой ежедневно работаем. Не верьте слухам! Ирпень не одолеть!" – сказал мэр.

Оккупационные войска России отступили из ранее захваченных населенных пунктов Киевской области. О каких пунктах идет речь из соображений безопасности не уточнили. Оттеснить врага удалось благодаря слаженным действиям подразделений ВСУ и других сил обороны

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