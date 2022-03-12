Назвали наиболее опасные трассы на выезд из Киева

Гражданам сообщили о самых опасных трассах на выезд из Киева.
Об этом написал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Наиболее опасные направления:
Житомирская трасса
Буча – Ирпень – Гостомель
Макаров
северная часть Вышгородского района.
Также Кулеба сообщил о боях на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных громад Броварского района.
Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическую инфраструктуру.
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Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.
12 марта происходит продолжение эвакуации населения через гуманитарные коридоры из Гостомеля, Козаровичей, Микуличей, Андреевки, Макарова и Бородянки.
Гуманитарный штаб Киева работает системно, получает и распределяет все необходимое, сказал мэр столицы Виталий Кличко и поблагодарил волонтеров.
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