Назвали наиболее опасные трассы на выезд из Киева

Одним из самых опасных направлений является Житомирская трасса, сообщили водителям.

Гражданам сообщили о самых опасных трассах на выезд из Киева.

Об этом написал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Наиболее опасные направления:

Житомирская трасса

Буча – Ирпень – Гостомель

Макаров

северная часть Вышгородского района.

Также Кулеба сообщил о боях на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных громад Броварского района.

Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическую инфраструктуру.

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Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.

12 марта происходит продолжение эвакуации населения через гуманитарные коридоры из Гостомеля, Козаровичей, Микуличей, Андреевки, Макарова и Бородянки.

Гуманитарный штаб Киева работает системно, получает и распределяет все необходимое, сказал мэр столицы Виталий Кличко и поблагодарил волонтеров.