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вторник, 08 марта 2022 17:27

Спецтема: Война России против Украины

Кличко поблагодарил всех, кто помогает гуманитарному штабу Киева

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Гуманитарный штаб Киева работает системно, получает и распределяет все необходимое. Об этом в своем обращении заявил мэр столицы Виталий Кличко. Он поблагодарил волонтеров, которые присоединились к работе штаба.

"Киев продолжает укрепляться и готовиться к обороне города. Системно работает гуманитарный штаб, создавший город. Налаженная логистика. – Мы получаем помощь – и от украинского бизнеса, иностранного, гуманитарную помощь. От небезразличных людей. Распределяем ее, создаем резервы всего необходимого. Я благодарю и волонтеров, которые сегодня помогают. – Привлекают помощь, доставляют ее. Ваш труд очень важен", - подчеркнул Кличко.

Мэр столицы напомнил, что нужно делать в случае сигнала тревоги и призвал доверять только официальную информацию.

"При этом все предприятия критической инфоструктуры, жизнеобеспечения столицы работают. Работают большинство продовольственных магазинов, аптек. Сегодня "Киев цифровой" обновил карту аптек, в которых можно приобрести инсулин. Больницы и роддомы тоже работают и принимают всех пациентов, кому необходима помощь. Я прошу всех киевлян сохранять выдержку. Оставаться в безопасных местах – дома или в укрытиях – при сигнале тревоги. Поддерживайте близких, соседей, рядом людей. Доверяйте только официальной информации. Сейчас враг будет сеять много лжи, провоцируя панику. Не поддавайтесь! Итого выстоим! Слава Украине", - подытожил Кличко.

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