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пятница, 11 марта 2022 14:01

Спецтема: Враг возле украинской границы

Россияне отступили из пригорода Киева

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Россияне отступили из пригорода Киева
Киевская область – это Украина. Фото: facebook.com/moden.ua

Оккупационные войска России отступили из ранее захваченных населенных пунктов Киевской области.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

О каких пунктах идет речь из соображений безопасности не уточнили.

Оттеснить врага удалось благодаря слаженным действиям подразделений ВСУ и других сил обороны, отметили в Генштабе.

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"Противнику нанесли значительные потери, что заставило его отступить из ранее захваченных населенных пунктов Киевской области", - говорится в сообщении.

Украинские воины за 16 дней полномасштабной войны России против Украины уничтожили более 12 тыс. российских оккупантов. Из них 266 за прошедшие сутки. Тогда же утилизировали 18 танков, 60 ББМ, две артиллерийские системы противника.

Это данные по состоянию на утро 11 марта. Они ориентировочные. Точный подсчет потерь личного состава врага и техники невозможен из-за непрерывных боевых действий.

Ситуация на фронте по состоянию на 12:00 – по ссылке.

С начала войны России против Украины оккупационные войска пытаются добраться до столицы. Все эти дни ВСУ сдерживают наступление. Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель – в этих населенных пунктах на юго-западе Киевской области самая плохая ситуация. Вывоз людей из Бучи невозможен из-за огня со стороны российских войск, также там нет связи.

Наиболее опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, Макаров и север Вышгородского района.

В обращении президент Владимир Зеленский сказал, что войска РФ держат в заложниках жителей населенных пунктов в Киевской области, которые оккупанту удалось временно захватить: "Никакого военного смысла. Просто террор".

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