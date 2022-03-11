Резервных оккупантов перекидывают в Украину - Генштаб ВСУ

Идут 16 сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Россия продолжает формировать резерв из оккупантов и перекидывает его в районы боевых действий в Украине.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 11 марта.

Враг продолжает сосредотачивать усилия на Киеве и Мариуполе. Также пытается продвинуться в Кривой Рог, Кременчуг, Никополь и Запорожье.

"Не имея возможности добиться успеха, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны группировки войск оккупантов на Донецком и Таврическом направлениях", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте по состоянию на 12:00 по данным Генштаба ВСУ:

Волынское направление

Сохраняется угроза осуществления диверсий врагом на объектах военной и гражданской инфраструктуры.

Полесское направление

Оккупанты не проводят активных наступательных действий. Восстанавливают боеспособность подразделений.

Северское направление

Активных наступательных действий со стороны противника нет. На отдельных участках враг совершил огневые налеты и провел разведку позиций подразделений ВСУ.

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Слобожанское направление

Противник удерживает в окружении Сумы и частично блокирует Харьков с севера. Проводит перегруппировку войск.

Донецкое и Таврическое направления

Враги безрезультатно пытаются захватить Мариуполь, Северодонецк и контролировать Николаев. Продвигаться в Запорожье и Кривой Рог оккупантам не удается. Из-за значительных потерь захватчики вынуждены перейти к обороне и пытаются осуществить всестороннее обеспечение.

На Донецком направлении, в ходе жестких боевых действий, защитники Украины дали отпор врагу. Темп наступления захватчиков замедлен.

"Понеся потери в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах, противник остановился. Пытается закрепиться, вынужден делать это на невыгодных рубежах", - резюмировали в Генштабе.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.