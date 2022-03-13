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воскресенье, 13 марта 2022 13:36

Спецтема: Война России против Украины

Оккупанты могут попытаться захватить левый берег Киева — Генштаб

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Оккупанты могут попытаться захватить левый берег Киева — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Восемнадцатый день Украина противостоит российскому вторжению.

В направлении Бровары-Борисполь россияне блокируют трассу Е95. Пока они в позиции обороны, но после перегруппировки войск могут пойти в наступление и попытаться захватить левый берег Киева, сообщают в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Оккупанты восстанавливают боеспособность и перегруппируют войска, а также подготовку к продолжению наступательных действий.

В частности, россияне планируют привлечь дополнительные подразделения. Следовательно, они перебрасывают часть из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину, а также наемников из Сирии.

Российские террористы продолжают бомбить Чернигов, Сумы, Николаев, Мариуполь, Авдеевку, Волновахи и пригороды.

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Также враг продолжает продвижение в направлении Кривого Рога. В течение суток оккупанты продолжили продвижение в направлении Архангельска и Нововоронцовки, но были остановлены.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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