Танцы, музыка, спектакли: открыли первый Фестиваль греческой культуры

Фото: Оксана Княжик

11 мая во Львове начался первый Фестиваль греческой культуры, который продлится четыре дня. Львовян и гостей города приглашают ознакомиться с греческой культурой, посетив выставки, экскурсии, спектакли и даже станцевать танцы в греческом стиле.

Фестиваль организовали Одесский филиал Греческого фонда культуры в сотрудничестве с управлением современного культурного наследия Министерства культуры и спорта Греции.

Помогали в организации также Львовский городской совет, Львовский национальный университет им. Ивана Франко, Львовский исторический музей, Первый украинский театр для детей и юношества, общественные организации греков Львова.

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"Львов всегда был мультикультурным городом и собирал людей с разными интересами и национальностями - говорит Андрей Москаленко, заместитель львовского городского головы. - Сегодня мы смотрим в историю и обращаем внимание на греческую культуру. Чтобы ее понять надо или поехать в Грецию, или быть во Львове на этом фестивале".

У Ратуши на стендах также показали планшетную выставку "Нематериальное культурное наследие Греции".

"Греки во Львове были давно - объясняет историк Игорь Лильо. - Первое упоминание о греческом купце было в 1382 году. Греки с нами более 650 лет. Нет львовянина, который бы не знал в чью честь назвали башню Корнякта - это грек Константин Корнякт. Те, кто хорошо знает Львов, знают и о районе Папаривка вблизи Пидзамче, который назвали в честь греческой семьи Папаров, которые здесь жили. Можно перечислить еще многих греков, живших во Львове, котрие остались здесь и сделали много для нашего города. Хочется, чтобы греки чаще приезжали во Львов, так как между нами много общего".

На открытии фестиваля выступали танцевальные коллективы из Львова и Одессы, которие исполнили греческие танци.

12 мая, в 16:00 во Львове в Парке культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого состоится праздничный концерт "Львов - маме"