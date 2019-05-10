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пятница, 10 мая 2019 19:45

Во Львове состоится концерт ко Дню матери

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Во Львове состоится концерт ко Дню матери
Целых 3 часа лучших произведений мировой и отечественной музыки. Фото предоставлено организаторами

12 мая, в 16:00 во Львове в Парке культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого состоится праздничный концерт "Львов - маме".

Художественный маратон - концерт-перформанс с участием звезд академической и эстрадной сцены.

В концерте примут участие Академический симфонический оркестр Львовской национальной филармонии под управлением Юрия Бервецкого, Государственная академическая мужская хоровая капелла "Дударик", дирижер - Дмитрий Кацал, аккордеонист Владимир Заборовский и гитарист Олег Ярема.

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Также выступят солисты Людмила Осташ, Татьяна Вахновская, Василий Садовский, Назар Лозинский, Юрий Шевчук, Оксана Караим и Дария Кудрик.

Целых 3 часа лучших произведений мировой и отечественной музыки в оригинальных, новочасних и концептуальных проработках. 3 часа чистого музыкального праздника по случаю Дня Матери. Цель проекта привлечение внимания общества к жизненной роли матери как хранительницы украинской семьи и семейных ценностей.

Вход свободный!

Оргкомитет "Пробега под каштанами" приглашает всех желающих принять участие в спортивно-семейном мероприятии по случаю празднования Дня матери. Дата проведения - 12 мая, воскресенье. Начало: 10:00.

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