В Киеве отметят спортивно-семейный праздник "День матери"

Мероприятие начнется в 10:00 12 мая в парке "Наталка". Фото: Рrobeg.kiev.ua

Оргкомитет "Пробега под каштанами" приглашает всех желающих принять участие в спортивно-семейном мероприятии по случаю празднования Дня матери. Дата проведения - 12 мая, воскресенье. Начало: 10:00.

В программе:

- детская тренировка

- репетиция забегов

- лекция для родителей "Спорт и дети: с чего начинать и как приучать"

- мастер-класс и пикник

Тренер и лектор - Наталья Лебедева - победительница первого "Пробега под каштанами", мастер спорта по легкой атлетике, заслуженный тренер Украины, мама и бабушка.

К участию приглашаются родители и дети в возрасте от 0!

После тренировки все желающие смогут потренироваться пробежать дистанции "Пробега под каштанами":

Старт №1. "Пробег в ходунках" - дети до 1,5, которые учатся ходить. Дистанция 10 метров.

Старт №2. Детки в возрасте до 4 лет с одним взрослым. 50м.

Старт №3. Детки в возрасте до 9 лет с одним взрослым. 100м.

Старт №4: Дети в возрасте от 10 лет. 1200 м.

Стоимость: бесплатно.

Участников ждут приятные сюрпризы и веселая компания в одном из самых живописных парков на берегу Днепра. Для участия в стартах необходимо заполнить форму: https://forms.gle/98t78UtrFTqPhggj8

Детали на сайте probeg.kiev.ua.

Напомним, что ежегодный спортивно-благотворительный "Пробег под каштанами" пройдет 26 мая, в День Киева.