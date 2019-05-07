В Киеве отметят спортивно-семейный праздник "День матери"

Оргкомитет "Пробега под каштанами" приглашает всех желающих принять участие в спортивно-семейном мероприятии по случаю празднования Дня матери. Дата проведения - 12 мая, воскресенье. Начало: 10:00.
В программе:
- детская тренировка
- репетиция забегов
- лекция для родителей "Спорт и дети: с чего начинать и как приучать"
- мастер-класс и пикник
Тренер и лектор - Наталья Лебедева - победительница первого "Пробега под каштанами", мастер спорта по легкой атлетике, заслуженный тренер Украины, мама и бабушка.
К участию приглашаются родители и дети в возрасте от 0!
После тренировки все желающие смогут потренироваться пробежать дистанции "Пробега под каштанами":
Старт №1. "Пробег в ходунках" - дети до 1,5, которые учатся ходить. Дистанция 10 метров.
Старт №2. Детки в возрасте до 4 лет с одним взрослым. 50м.
Старт №3. Детки в возрасте до 9 лет с одним взрослым. 100м.
Старт №4: Дети в возрасте от 10 лет. 1200 м.
Стоимость: бесплатно.
Участников ждут приятные сюрпризы и веселая компания в одном из самых живописных парков на берегу Днепра. Для участия в стартах необходимо заполнить форму: https://forms.gle/98t78UtrFTqPhggj8
Детали на сайте probeg.kiev.ua.
Напомним, что ежегодный спортивно-благотворительный "Пробег под каштанами" пройдет 26 мая, в День Киева.
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