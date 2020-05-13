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"Своим все - другим карантин". Предприниматели пикетировали мэра Садового

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Около 100 предпринимателей Львова, преимущественно физические лица-предприниматели, которые арендуют помещения на рынках под магазины одежды, обуви, протестовали 12 мая у городского совета во Львове. Как передает корреспондент Радио Свобода, люди требовали от властей разрешить им работать. На плакатах, которые предприниматели держали в руках, было написано: "Своим все - другим карантин", "Дайте нам работать", "Накормите моих детей и я останусь дома".

Протестующие заявили о "двойных стандартах" по поводу ослабления карантина во Львове на фоне разрешения городской комиссии по противодействию коронавирусу работать летним площадкам, парикмахерским, салонам красоты, мастерским и строймагазинам.

Предприниматели заявляют, что готовы соблюдать карантинные правила и передали свое обращение городскому председателю Львова с требованием созвать заседание штаба и принять решение о возобновлении работы малого бизнеса.

  Предприниматели Львова требуют от мэрии разрешить работу магазинов
Предприниматели Львова требуют от мэрии разрешить работу магазинов
  Предприниматели Львова требуют от мэрии разрешить работу магазинов
Предприниматели Львова требуют от мэрии разрешить работу магазинов
  Предприниматели Львова требуют от мэрии разрешить работу магазинов
Предприниматели Львова требуют от мэрии разрешить работу магазинов

Сначала участники мероприятия стояли возле Ратуши, потом прошлись шествием по улицам города и на короткое время препятствовали движению транспорта.

Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко объяснил предпринимателям, что сейчас городской штаб не может принять решение, поскольку в городе и области растет заболеваемость COVID-19.

"О возобновлении работы магазинов, занимающихся торговлей одеждой, бельем и обувью, то по рекомендации иммунологов и инфекционистов такого решения сегодня не принималось. Мы будем продолжать следить за динамикой увеличения количества заболевших, и если она будет ослабляться, если будет одобряющая позиция медиков, то мы сможем принять решение, определенное на уровне государства. Мы руководствуемся требованиями правительства и адаптируем к тем реалиям, которые есть непосредственно в нашем городе", - заявил Андрей Москаленко.

12 мая городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила открытие парикмахерских, салонов красоты и стоматологических кабинетов. По поводу возобновления работы магазинов, занимающихся торговлей одеждой, бельем и обувью, решения не было.

Однако представители малого бизнеса заявили, что не боятся протоколов и некоторые завтра откроет магазины.

Это второй раз предприниматели вышли на протест под стены Ратуши во время карантина. 1 мая они требовали от городской комиссии позволить им возобновить работу.

В течение недели во Львове и области растет количество инфицированных коронавирусом. За последние сутки подтверждено 27 новых сучаев. Всего в Львовской области у 825 человек выявлены COVID-19, умерли 22 человека.

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