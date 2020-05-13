"Своим все - другим карантин". Предприниматели пикетировали мэра Садового

Около 100 предпринимателей Львова, преимущественно физические лица-предприниматели, которые арендуют помещения на рынках под магазины одежды, обуви, протестовали 12 мая у городского совета во Львове. Как передает корреспондент Радио Свобода, люди требовали от властей разрешить им работать. На плакатах, которые предприниматели держали в руках, было написано: "Своим все - другим карантин", "Дайте нам работать", "Накормите моих детей и я останусь дома".
Протестующие заявили о "двойных стандартах" по поводу ослабления карантина во Львове на фоне разрешения городской комиссии по противодействию коронавирусу работать летним площадкам, парикмахерским, салонам красоты, мастерским и строймагазинам.
Предприниматели заявляют, что готовы соблюдать карантинные правила и передали свое обращение городскому председателю Львова с требованием созвать заседание штаба и принять решение о возобновлении работы малого бизнеса.
Сначала участники мероприятия стояли возле Ратуши, потом прошлись шествием по улицам города и на короткое время препятствовали движению транспорта.
Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко объяснил предпринимателям, что сейчас городской штаб не может принять решение, поскольку в городе и области растет заболеваемость COVID-19.
"О возобновлении работы магазинов, занимающихся торговлей одеждой, бельем и обувью, то по рекомендации иммунологов и инфекционистов такого решения сегодня не принималось. Мы будем продолжать следить за динамикой увеличения количества заболевших, и если она будет ослабляться, если будет одобряющая позиция медиков, то мы сможем принять решение, определенное на уровне государства. Мы руководствуемся требованиями правительства и адаптируем к тем реалиям, которые есть непосредственно в нашем городе", - заявил Андрей Москаленко.
12 мая городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила открытие парикмахерских, салонов красоты и стоматологических кабинетов. По поводу возобновления работы магазинов, занимающихся торговлей одеждой, бельем и обувью, решения не было.
Однако представители малого бизнеса заявили, что не боятся протоколов и некоторые завтра откроет магазины.
Это второй раз предприниматели вышли на протест под стены Ратуши во время карантина. 1 мая они требовали от городской комиссии позволить им возобновить работу.
В течение недели во Львове и области растет количество инфицированных коронавирусом. За последние сутки подтверждено 27 новых сучаев. Всего в Львовской области у 825 человек выявлены COVID-19, умерли 22 человека.
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