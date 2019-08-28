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среда, 28 августа 2019 11:12

Сумасшедший мужчина с ружьем бросался на людей

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Сумасшедший мужчина с ружьем бросался на людей
Агрессора задержали за три часа

Недекватный мужчина с ружьем напал на егеря в помещение охотничьей базы Собкивского лесничества Черкасской области.

"Нападающий - сумасшедший из Киевской области. Был ранее судим, - рассказывает председатель общества охотников и рыболовов "Уманское" Виталий Бабий. - Говорят, на зоне его ударили по голове и от того у него произошел вот такой приступ. Словом, у себя дома он украл мотоцикл и поехал в Умань. Начал лезть к нашей охотничьей базы. Она находится прямо в лесу, где ни душе нет вокруг. Вышел дежурный егерь и попытался нагнать его. Тот не угомонился. Тогда егерь вышел во второй раз уже с ружьем. Это еще больше разозлило нападающего. Он ударил нашего работника по голове и отобрал у него ружьем. С добычей ушел. Слава Богу, оружие было не заряжено".

Блуждая по лесу, вооруженный грабитель заметил мать с сыном, которые несли корзину яблок в церковь. Не долго думая, приставил ружье к голове и отобрал у женщины 50 грн и корзину с яблоками.

"Мы позвонили в полицию, которая оперативно перекрыла все дороги, - рассказывает Бабий. - Однако этого неадеквата задержали наши ребята. Из леса он побежал в направлении очистных сооружений, где его на наших глазах сбил с ног и скрутил наш работник Виктор Майданник. За минуту на место происшествия прибыли полицейские, заковали в наручники и увезли в участок."

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В Одессе трое вооруженных мужчин выбросили из квартиры 82-летнюю женщину. Люди ворвались в квартиру, расположенную в Приморском районе города.

Автор: Юрий СТРИГУН
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28
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