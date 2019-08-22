Плакала и просила дать ингалятор - мужчины выбросила из квартиры пенсионерку

Нападавшие заявили, что квартира является предметом судебного разбирательства. Фото: uoif-online.com

В Одессе трое вооруженных мужчин выбросили из квартиры 82-летнюю женщину.

"В квартире 82-летней одесситки правоохранители обнаружили трех мужчин. По их словам, это жилье является предметом судебного разбирательства, а они, якобы, представляют интересы одной из сторон спора. Для выяснения обстоятельств мужчин доставили в отдел полиции", - сообщили в главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Люди ворвались в квартиру, расположенную в Приморском районе города.

На место прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции и сотрудники батальона полиции особого назначения.

У мужчин изъято пистолеты, которые направлены на экспертизу.

Потерпевшая рассказала, что когда она уже укладывалась спать, в ее квартиру ворвались злоумышленники. Они вытолкали пенсионерку, которая была в нижнем белье, в подъезд. Женщина плакала и просила впустить ее внутрь, чтобы она хотя бы могла взять ингалятор. Она более 20 лет страдает тяжелой формой бронхиальной астмы. Однако злоумышленники не пустили ее внутрь, потерпевшая смогла вернуться только с помощью полицейских.

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По данному факту начато уголовное производство. Следствие продолжается.

Правоохранители отмечают, что любые спорные вопросы, в частности связанные с недвижимостью, должны решаться исключительно в правовом поле и методами, определенными законодательством.

Задержали киевлян, которые грабили элитные квартиры. Они пытались убежать в разные места страны. В задержании банды участвовали сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины, спецподразделение КОРД, бойцы полка полиции особого назначения и следователи-детективы, сообщает пресс-служба Нацполиции.