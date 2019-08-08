Суд оправдал сепаратистку

В Харькове суд оправдал местную сепаратистку. Фото: Главком

В Харькове суд оправдал лидера сепаратистской организации "Женское движение Харькова" Изабеллу (Аллу) Сиренко.

В июне 2014 года во время митинга с помощью громкоговорителя призывала отделить от Украины юго-восточные области, - пишут Украинские Новости.

В марте прошлого года женщину задержали и арестовали. Дома у Аллы Сиренко нашли три ручные гранаты РГД-5, взрывчатые вещества, детонирующий шнур и зажигательную трубку. Вину она не признала и отказалась от дачи объяснений.

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Свидетели подтверждали объявления Изабеллой Сиренко сепаратистских лозунгов на митинге, но суд не учел показания, отметив, что перед допросом свидетелям показали видеозаписи, что является нарушением процедуры.

Видеозапись выступления Сиренко также не была признана доказательством, поскольку ролик удалили с Youtube, а стенограмма ее заявлений была составлена без понятых. Суд поставил под сомнение качество экспертизы изъятых боеприпасов.

В Донецкой области осудили сепаратистку, которая помогала расшатывать конфликт на Донбассе. Ее осудили на срок до 5-ти лет заключения.

Сепаратистка жила в Краматорске, в 2014 году она добровольно присоединилась к группе лиц, которые занимались расшатыванием ситуации на Донбассе, а именно организовывала псевдореферендум. Возглавляла так называемую участковую комиссию, в мае 2014 года сепаратистка раздавала жителям оккупированных территорий так называемые бюллетени и составляла фейковые реестры избирателей и протоколы.