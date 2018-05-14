Спектакль "9 любовниц кавалера Дорна" сыграли особые актеры

Актеры польского театра "Euforion" - люди с различными психическими заболеваниями. Фото: videocdnl.luxnet.ua

Во Львове в рамках Международного фестиваля особых театров "Путь" гастролировал театр из Вроцлава "Euforion".

Коллектив привез пикантную постановку 16+ "9 любовниц кавалера Дорна", - пишет ZAXID.NET

На больничной койке сидит Дорн, который остро нуждается в любви, и с юмором вспоминает свои похождения с 9 женщинами. Текст написал Корнель Макушинский, который родился в Стрые на Львовщине и перед И мировой войной жил во Львове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запретили спектакль с участием Сергея Бабкина

Актеры польского театра "Euforion" - люди с различными психическими заболеваниями. Режиссер работает с ними так, чтобы их недостатки на сцене стали плюсами и особенностью. А еще настраивает воспринимать болезни с юмором.

"Мы сосредотачиваемся на том, чтобы говорить о наших недостатках с чувством юмора. Чтобы это не была большая трагедия, а было уже после трагедии. Это как мир после войны, если уже болеем, то что сделать, чтобы с этим неистовством жить. Поэтому для нас очень хорошим оказался текст Корнелия Макушинского "9 любовниц кавалера Дорна", - рассказывает художественная руководительница театра "Euforion" Анна Ендричка-Гамера.

Театральный обучение имеет лечебный эффект для особых актеров.

На фестивале "Шлях", который проходил в эти выходные, устраивали и тренинги. А ежедневно после спектаклей критики имели обсуждения и давали свою оценку постановкам. В этом году фестиваль "Путь" инклюзивный, собрал не только особые театры, но и обычные.

"География у нас в этом году была очень широкая, кроме Львова и Львовской области, у нас участвовали коллективы из Киева, верхняя плавно, также к нам приехали два театра из Польши, один из Беларуси и один из Литвы", - рассказывает Анастасия Симак, координатор фестиваля.

Во Львове состоялась премьера откровенного перформанса "Диплом" о современное образование. Независимый театральный деятель Саша Врата показал документальное представление о современной образование, где хорошие оценки покупаются не только за деньги, но и тела.