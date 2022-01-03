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понедельник, 03 января 2022 11:00

Спасатели предупреждают об усилении ветра

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Спасатели предупреждают об усилении ветра
На дорогах ожидается гололед. Фото: pixabay

Спасатели предупреждают об осложнениях погодных условий, в частности, о сильных порывах ветра.

Об этом сообщает ГСЧС.

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3 января ночью в северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях сильный снег, метели, в Украине в течение суток порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый).

По Киеву и Киевской области 3 января ночью на дорогах гололедица, в течение суток порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый).

Наступивший 2022 год на всей Земле будет холоднее, чем 2020, который признан одним из самых жарких в истории планеты.

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Дата
03
января

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