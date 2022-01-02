2022 будет холоднее 2020 - прогноз WWF

Снижение температуры не повлияет на развитие процессов, связанных с глобальным потеплением. Фото: Pixabay

Наступивший 2022 год на всей Земле будет холоднее, чем 2020, который признан одним из самых жарких в истории планеты. Об этом заявил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин, пишет Корреспондент.

По словам специалиста, это произойдет из-за развития климатического явления Ла-Нинья, которое означает поднятие на поверхность холодной воды в южной части Тихого океана. Это поспособствует понижению средней температуры на всей планете.

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Он отметил, что понижение температуры не повлияет на развитие процессов, связанных с глобальным потеплением. "Это не означает никакой смены трендов. Это просто некий естественный процесс", - добавил он.

Исследование Всемирного банка показало, что больше всего от изменения климата в Украине пострадают Черкасская, Херсонская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая области.