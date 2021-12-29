Назвали области, которые больше всего пострадают от изменения климата

Изменение климата отразится на сельском хозяйстве. Фото: Pexels

Исследование Всемирного банка показало, что больше всего от изменения климата в Украине пострадают Черкасская, Херсонская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая области.

Всемирный банк определил влияние изменения климата на ключевые секторы экономики Украины, передает Green Deal.

Рассмотрели сценарии глобального повышения температуры до 2100 года на 2,4°C при условии борьбы с выбросами углерода и на 4,3°C без борьбы.

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Аналитики предполагают снижение урожайности в Украине ячменя, кукурузы и подсолнечника в 2030-2050 годах на 10-30% по отношению к уровню 2010 года. Наибольшие потери доходов домохозяйств и рост бедности и неравенства из-за снижения стоимости сельскохозяйственного производства прогнозируется в Харьковской, Кировоградской, Львовской, Луганской и Житомирской областях,

Жителям Испании необходимо осознать огромное влияние употребления мяса – особенно говядины, выращенной на промышленных мегафермах – на окружающую среду и соответствующим образом изменить свои привычки в пище. Об этом сказал министр по защите потребителей Испании Альберто Гарсон.