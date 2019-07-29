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понедельник, 29 июля 2019 18:05

Спасатель погиб после тушения горящего поля: рассказали подробности

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Автор: Слобідський край
  Спасатель Анатолий Слободянюк погиб после тушения горящего поля
Спасатель Анатолий Слободянюк погиб после тушения горящего поля

В селе Рыбачье Литинского района Винницкой области погиб спасатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Винницкой области 22-летний Анатолий Слободянюк.

Он вместе с коллегами тушил пожар на поле. Там огнем было охвачено пожнивные остатки на площади 3,5 га. Спасатели предотвратили опрокидывание пламени на расположенный вблизи лесной массив. За полчаса пожар был ликвидирован.

"После того, как пожар потушили, Анатолию Слободянюку стало плохо. Они как раз сели в машину, как он потерял сознание. Мгновенно вызвали "скорую". Врачи приехали за 10 минут. Сразу отвезли в больницу. По дороге в Винницу его реанимировали. Но за несколько часов он умер в реанимационном отделении. Почему его не смогли спасли, вопрос к реаниматологам. Слободянюк не был в дымовой ловушке, поэтому не мог получить смертельную дозу отравления", - говорит Gazeta.ua руководитель пресс-службы ДСНС в Винницкой области Александр Кутовой.

Автор: фото предосталвено ГСЧС Винницкой области
  Спасатель Анатолий Слободянюк погиб после тушения горящего поля
Спасатель Анатолий Слободянюк погиб после тушения горящего поля

Кто мог поджечь поле после сбора урожая, пытаются выяснить. Фермер уверяет, что это не он.

Причины смерти бойца ДСНС выясняют эксперты.

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Крупный пожар произошел на даче в Кривом Роге. Спасатели нашли тело ребенка, когда тушили огонь.

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