Случайный свидетель спас двух девочек в речке

uanews.zp.ua Винницкая область: Николай Костылев спас двух девушек в пруду

В селе Малая Жмеринка Жмеринского района Винницкой области 23-летний Николай Костылев спас двух девочек в ставку. Одна из них сейчас находится в реанимации.

"Николай уже не первый раз спасает людей из воды. Буквально в прошлом году на троицу вытащил парня. Но не успел откачать. Он умер. На этот раз выжили двое детей. Только одна девочка в коме", - говорит Gazeta.ua сельский голова Александр Смущак.

Трое подружек пошли на пруд втайне от родителей. Решили искупаться за жары. Плавать никто из них не умел.

"Их там целая компания была. Трое девочек залезли в воду. Одна начала тонуть, вторая бросилась на помощь. И тоже ушла под воду. Третий ребенку то удалось самостоятельно выбраться на берег. Стали кричать. Ее и услышал Николай", - добавляет Александр Смущак.

Николай Костылев отдыхал в беседке в то время. Услышал крики и мгновенно побежал на другую берег пруда. Сразу достал 12-летнюю Татьяну Капелисту. Ее подружка 11-летняя Анна Бондарь уже была под водой.

"Ее нащупал стопами ног. Я ее поднял на плечо и на берег. Она не дышала. Стал делать искусственное дыхание, а товарищ - массаж сердца. Ребенок не приходил в себя. Товарищ сдался. Я еще раз десять нажал на грудную клетку и сделал три вдоха и девочка начала отходить. Ее сразу завезли в больницу в реанимацию", - вспоминает Николай.

Мама пострадавшей девочки, которая лежит в больнице, 30 мая родила сына Богдана.

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