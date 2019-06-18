Случайный свидетель спас двух девочек в речке

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 3366
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1233
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 252
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 297
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7272
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 342
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 486
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1863
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3600
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3411
Фото
Все фото
23
5
11
4
4
&quot;Писатель должен быть добрым псом&quot; — Забужко на &quot;Острове Европа&quot;
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
Военные объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим
Военные объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим
Японские вареники и панкейки: какие блюда готовят дети в кулинарном лагере
Японские вареники и панкейки: какие блюда готовят дети в кулинарном лагере
Хасидский мальчик и феминизм: презентовали программу &quot;Остров Европа&quot;
Хасидский мальчик и феминизм: презентовали программу "Остров Европа"
Показали, что до сих пор хранят в подвалах старинного дворца Потоцких
Показали, что до сих пор хранят в подвалах старинного дворца Потоцких
Видео
Все видео
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Муниципальную карту начали оформлять в Жэках
Муниципальную карту начали оформлять в Жэках
Вода с мазутом: в реке массово гибнет рыба
Вода с мазутом: в реке массово гибнет рыба
Девочки в коротких юбках: снимают фильм о выдающемся композиторе
Девочки в коротких юбках: снимают фильм о выдающемся композиторе
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1917
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3114
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5409
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 72
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
вторник, 18 июня 2019 17:15

Случайный свидетель спас двух девочек в речке

  Комментировать
Случайный свидетель спас двух девочек в речке
uanews.zp.ua Винницкая область: Николай Костылев спас двух девушек в пруду

В селе Малая Жмеринка Жмеринского района Винницкой области 23-летний Николай Костылев спас двух девочек в ставку. Одна из них сейчас находится в реанимации.

"Николай уже не первый раз спасает людей из воды. Буквально в прошлом году на троицу вытащил парня. Но не успел откачать. Он умер. На этот раз выжили двое детей. Только одна девочка в коме", - говорит Gazeta.ua сельский голова Александр Смущак.

Трое подружек пошли на пруд втайне от родителей. Решили искупаться за жары. Плавать никто из них не умел.

"Их там целая компания была. Трое девочек залезли в воду. Одна начала тонуть, вторая бросилась на помощь. И тоже ушла под воду. Третий ребенку то удалось самостоятельно выбраться на берег. Стали кричать. Ее и услышал Николай", - добавляет Александр Смущак.

Николай Костылев отдыхал в беседке в то время. Услышал крики и мгновенно побежал на другую берег пруда. Сразу достал 12-летнюю Татьяну Капелисту. Ее подружка 11-летняя Анна Бондарь уже была под водой.

"Ее нащупал стопами ног. Я ее поднял на плечо и на берег. Она не дышала. Стал делать искусственное дыхание, а товарищ - массаж сердца. Ребенок не приходил в себя. Товарищ сдался. Я еще раз десять нажал на грудную клетку и сделал три вдоха и девочка начала отходить. Ее сразу завезли в больницу в реанимацию", - вспоминает Николай.

Мама пострадавшей девочки, которая лежит в больнице, 30 мая родила сына Богдана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше наградили украинца за спасение пострадавших в ДТП

8 июня в Киеве прохожие спасли женщину, которая прыгнула с пешеходного моста в Днепр.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Случайный свидетель спас двух девочек в речке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Сборная СНГ проиграла последнюю игру пьяным шотландцам

Запретили русскоязычные песни

В заповеднике устроили казарму для солдат

Монумент разобрали на 350 частей

Пол Маккартни: "Уйти на пенсию? Нет, спасибо"

Самое читаемое
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 54824
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп Просмотров: 53826
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 38274
&quot;Все купаются просто&quot;: в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
6
 1 Просмотров: 20188
&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
 3 Просмотров: 19126
Винница
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
 2 Просмотров: 3366
Последний раз видели на автовокзале - полиция ищет 11-летнюю девочку
Последний раз видели на автовокзале - полиция ищет 11-летнюю девочку Просмотров: 8127
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
23
 2 Просмотров: 1233
"Пусть валяется. Не мое, взять не смею "- чего научили родители известных и успешных украинцев
"Пусть валяется. Не мое, взять не смею "- чего научили родители известных и успешных украинцев
5
 Просмотров: 675
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
19
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
15
У каких партий больше шансов попасть в Раду
11
Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
10
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
6
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
Голосов: 921
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua