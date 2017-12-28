"Скорая" столкнулась с поездом

Быстрая столкнулась с поездом. Фото: lv.npu.gov.ua

У Львова карета скорой помощи столкнулась с дизельным поездом. Телесные повреждения получили 3 человека, из них 2 госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 декабря около 12:30 на железнодорожном переезде в селе Давидов Пустомытовского района.

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Дизельный поезд был сообщением Львов - Ходоров. На момент ДТП в автомобиле "скорой" находились 4 человека.

Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии, решают вопрос об открытии уголовного производства.

В среду 27 декабря автобус с 50 туристами из Китая съехал с дороги и перевернулся. 1 человек погиб, еще 12 попали в больницу.