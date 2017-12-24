В столице столкнулись три автомобиля

В Киеве на проспекте Валерия Лобановского возле автозаправочной станции ANP столкнулись сразу три автомобиля.
По предварительным данным причиной аварии стало несоблюдение дистанции и скоростного режима, сообщает dtp.kiev.ua.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевляне отомстили водителю иномарки, который заблокировал движение троллейбусов в центре города
Участники ДТП ожидают полицию.
Пострадавших нет.
В пятницу, 22 декабря в Киеве, возле Лыбидской площади недалеко от метро "Дружбы народов", состоялась смертельная авария. В результате погиб пассажир BMW, а водитель скрылся с места ДТП.
×
Комментарии