В столице столкнулись три автомобиля

В Киеве на проспекте Валерия Лобановского возле автозаправочной станции ANP столкнулись сразу три автомобиля.

По предварительным данным причиной аварии стало несоблюдение дистанции и скоростного режима, сообщает dtp.kiev.ua.

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Участники ДТП ожидают полицию.

Пострадавших нет.

В пятницу, 22 декабря в Киеве, возле Лыбидской площади недалеко от метро "Дружбы народов", состоялась смертельная авария. В результате погиб пассажир BMW, а водитель скрылся с места ДТП.