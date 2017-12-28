Автобус с туристами перевернулся - есть жертвы

12 человек доставили в больницу с помощью вертолета

В среду 27 декабря автобус с 50 туристами из Китая двинулся с дороги и перевернулся. Один человек погиб, еще 12 - попали в больницу. Авария произошла в Исландии, в 250 км от столицы Рейкьявика.

Об этом сообщает Reuters.

Автобус столкнулся с автомобилем, в котором ехали литовские туристы. После столкновения съехал с дороги и перевернулся.

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Один турист погиб на месте. Двенадцать человек доставили в ближайшую больницу на вертолете.

Пассажиры в автомобиле не пострадали.

Ранее в пригороде Кошице, Словакия, микроавтобус с украинскими попал в ДТП. Девять человек госпитализированы с травмами средней и легкой тяжести.