Сколько стоят самые ценные ягоды сезона

 
Ексклюзивы
1/5
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1431
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 567
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1251
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 23490
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 828
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3699
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6813
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 405
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1368
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2718
Фото
Все фото
4
2
3
23
5
Грибок и вонючие тряпки: показала жуткие условия районной больницы
Грибок и вонючие тряпки: показала жуткие условия районной больницы
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
13-летний мальчик вышел из супермаркета и исчез
13-летний мальчик вышел из супермаркета и исчез
&quot;Писатель должен быть добрым псом&quot; — Забужко на &quot;Острове Европа&quot;
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
Военные объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим
Военные объяснили, почему надо помочь собственной кровью другим
Видео
Все видео
Пешеход избил водителя маршрутки
Пешеход избил водителя маршрутки
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Муниципальную карту начали оформлять в Жэках
Муниципальную карту начали оформлять в Жэках
Вода с мазутом: в реке массово гибнет рыба
Вода с мазутом: в реке массово гибнет рыба
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 252
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1251
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1251
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2034
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11106
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
28 июня 2019
Просмотров: 90
Романтика зла
1913 року двоє французів, Анрі Массіс й Альфред де Тард, об'єднавшись під псевдо "Аґатон", публікують книжку "Молоді люди сьогодні". У ній – ...
пятница, 28 июня 2019 18:25

Сколько стоят самые ценные ягоды сезона

  Комментировать
  Сколько стоит черника и голубика в Виннице
Сколько стоит черника и голубика в Виннице

На винницких рынках начали продавать полезные сезонные ягоды - чернику и голубику.

На рынке "Привокзальный" килограмм стоит 90 грн. При желании покупателя - продают на стаканы за 30 грн.

"Цена зависит от погоды и от того, что ее невозможно собрать машинным оборудованием. Надо только руками. Сейчас человеческий труд ценится. Также на стоимость влияет то, что ягода не везде растет. Если бы росла в Винницкой области, была бы значительно дешевле ", - говорит продавец Геннадий Заболотнюк на рынке" Привокзальный".

Автор: фото: Татьяна САРАХАН
  Сколько стоит черника и голубика в Виннице
Сколько стоит черника и голубика в Виннице

Чернику могут есть даже те, кто имеет язву желудка, сахарный диабет. Эта ягода улучшает зрение и нормализует давление.

  Сколько стоит черника и голубика в Виннице
Сколько стоит черника и голубика в Виннице

Сезон черники длится месяц. Почти одновременно наступает сезон не менее ценной голубики.

  Сколько стоит черника и голубика в Виннице
Сколько стоит черника и голубика в Виннице

Сейчас оптом купить голубику можно за 260 грн/кг. В пик сезона ее стоимость упадет вдвое до 110 грн. Розничная цена сейчас - 300-350 грн. Дешевле на рынке "Привокзальный".

Возле села Некрасово Литинского района можно даже подзаработать на сборе голубики. Если постараться, то в день можно заработать до тысячи гривен.

"За килограмм собранной голубики платим 10 гривен. Стоит к работе стать утром, пока не печет солнце. Девушки спокойно собирают 90-100 килограмм ", - говорит фермер Татьяна Карпенко.

Ягоду собирают в перчатках, чтобы не было отпечатков пальцев. На голубике должен остаться легкий бархатный покров с голубым оттенком. В нем наибольшая польза.

Спелую голубику легко отличить: если звездочку на ягоде выперло, значит она созревшая и имеет неповторимый вкус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Домой с мужем привезли 360 тысяч гривен

В Виннице начался сезон сладкой кукурузы. Ее везут из Херсона.

Цена стартовала с 20 грн за початок. В конце июля кукуруза подешевеет до 10 гривен за кочерыжку. В пик сезона будет стоить даже 5 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько стоят самые ценные ягоды сезона». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июня

Перед убийством наследника престола Гаврило Принцип выпил кофе

Самое читаемое
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
4
 Просмотров: 23738
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ 1 Просмотров: 15444
Новый &quot;ангел&quot; Victoria&#039;s Secret не стесняется сниматься без белья
Новый "ангел" Victoria's Secret не стесняется сниматься без белья
11
 Просмотров: 10848
Почему 54 тысячи абитуриентов не сдали в этом году ВНО
Почему 54 тысячи абитуриентов не сдали в этом году ВНО
 1 Просмотров: 9486
Волкер прокомментировал отход войск в Станице Луганской
Волкер прокомментировал отход войск в Станице Луганской Просмотров: 9030
Винница
Когда вдвое подешевеет главная вкусность лета
Когда вдвое подешевеет главная вкусность лета
 Просмотров: 639
Грибок и вонючие тряпки: показала жуткие условия районной больницы
Грибок и вонючие тряпки: показала жуткие условия районной больницы
4
 Просмотров: 477
Пешеход избил водителя маршрутки
Пешеход избил водителя маршрутки
 Просмотров: 1305
Ветеран АТО умер после страшного инцидента на работе
Ветеран АТО умер после страшного инцидента на работе Просмотров: 4680
Бойцы, переселенец и майдановец получили деньги на покупку квартир
Бойцы, переселенец и майдановец получили деньги на покупку квартир
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
8
Эксперт заявил о возможных договоренностях "Слуги народа" с "Батькивщиной"
8
Зеленский сделал еще одно заявление о российском реванше в ПАСЕ
6
В партии Зеленского раскритиковали украинскую делегацию в ПАСЕ
3
Вятрович объяснил опасность свертывания декоммунизации
3
Боевики передадут Киеву пленных: назвали фамилии
Голосов: 2888
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua