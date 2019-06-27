Сколько стоят самые ценные ягоды сезона

На винницких рынках начали продавать полезные сезонные ягоды - чернику и голубику.
На рынке "Привокзальный" килограмм стоит 90 грн. При желании покупателя - продают на стаканы за 30 грн.
"Цена зависит от погоды и от того, что ее невозможно собрать машинным оборудованием. Надо только руками. Сейчас человеческий труд ценится. Также на стоимость влияет то, что ягода не везде растет. Если бы росла в Винницкой области, была бы значительно дешевле ", - говорит продавец Геннадий Заболотнюк на рынке" Привокзальный".
Чернику могут есть даже те, кто имеет язву желудка, сахарный диабет. Эта ягода улучшает зрение и нормализует давление.
Сезон черники длится месяц. Почти одновременно наступает сезон не менее ценной голубики.
Сейчас оптом купить голубику можно за 260 грн/кг. В пик сезона ее стоимость упадет вдвое до 110 грн. Розничная цена сейчас - 300-350 грн. Дешевле на рынке "Привокзальный".
Возле села Некрасово Литинского района можно даже подзаработать на сборе голубики. Если постараться, то в день можно заработать до тысячи гривен.
"За килограмм собранной голубики платим 10 гривен. Стоит к работе стать утром, пока не печет солнце. Девушки спокойно собирают 90-100 килограмм ", - говорит фермер Татьяна Карпенко.
Ягоду собирают в перчатках, чтобы не было отпечатков пальцев. На голубике должен остаться легкий бархатный покров с голубым оттенком. В нем наибольшая польза.
Спелую голубику легко отличить: если звездочку на ягоде выперло, значит она созревшая и имеет неповторимый вкус.
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В Виннице начался сезон сладкой кукурузы. Ее везут из Херсона.
Цена стартовала с 20 грн за початок. В конце июля кукуруза подешевеет до 10 гривен за кочерыжку. В пик сезона будет стоить даже 5 грн.
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