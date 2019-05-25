 
Ексклюзивы
1/5
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 3447
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2232
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3645
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3636
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3330
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5598
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16644
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 630
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2934
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 6030
Фото
Все фото
15
3
19
3
20
Скифское золото, оружие и посуду представили на выставке находок Бельского городища
Скифское золото, оружие и посуду представили на выставке находок Бельского городища
В Полтаве депутаты хотят уволить главу областного совета - фото
В Полтаве депутаты хотят уволить главу областного совета - фото
В Полтаве провели танцевальный флешмоб для людей с инвалидностью
В Полтаве провели танцевальный флешмоб для людей с инвалидностью
Полтавские перевозчики не пришли на разговор с Александром Шамотой
Полтавские перевозчики не пришли на разговор с Александром Шамотой
В Полтаве почтили погибших во Второй мировой войне и АТО - фото
В Полтаве почтили погибших во Второй мировой войне и АТО - фото
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
26 мая 2019
1 Просмотров: 756
Гніздо
Скільки себе пам'ятаю, лелеки гніздилися на стовпі над сусідським подвір'ям баби Христі. Вона чекала на їхнє повернення вже 25 лютого, на день ...
понедельник, 27 мая 2019 13:50

Скифское золото, оружие и посуду представили на выставке находок Бельского городища
15

  Комментировать

Украшение из кости, декорированное скифским звериным стилем, показали на выставке Бельских находок
Фото: Оксана Дорошенко
В Котельве открыли выставку находок Бельского городища 2014-2018 годов
Золотые украшения скифского периода показали на выставке Бельских находок
В Котельве открыли выставку находок Бельского городища 2014-2018 годов
В Котельве открыли выставку находок Бельского городища 2014-2018 годов

В поселке Котельва на Полтавсщине открылась выставка "Гелон: новые открытия и находки". Представили артефакты из Бельского городища по результатам раскопок 2014-2018 годов. Датируют предметы от неолита до казацкого барокко, а это более 35 веков разницы.

О выставке Gazeta.ua рассказали в историко-культурном заповеднике Бельск.

Всего на выставке около 300 экспонатов. Представили артефакты, найденные во время археологических раскопок на территории Бельского городища. Некоторые исследователи придерживаются мнения, что именно на этом месте был расположен легендарный скифский город Гелон.

"Экспонируют предметы от эпохи неолита до нового времени. Древнейшие находки - каменный нож, датированный 20-18 вв. до н.э., и обломки керамики катакомбной культуры, это эпоха неолита. Самые новые - изразцы в стиле казацкое барокко из Куземенского укрепления, датированные 17-18 вв. Есть еще несколько древнерусских предметов. Остальные находкки - скифской эпохи ", - рассказала младший научный сотрудник историко-культурного заповедника "Бельск" Оксана Дорошенко.

В экспозиции представили золотые и бронзовые украшения, элементы скифского оружия, бронзовое зеркало, керамику, а также целый глиняную посуду.

Автор: Оксана Дорошенко
  Золотые украшения скифского периода показали на выставке Бельских находок
Золотые украшения скифского периода показали на выставке Бельских находок

Древний горшок практически в целом виде нашла в 2017 году экспедиция директора Музея археологии Харьковского Национального университета имени В.Н. Каразина, к.и.н. Ирины Шрамко. До этого подобный целый глиняный сосуд находили только на территории Западной Украины. Археологи говорят, что амфоры и кувшины - предметы античного импорта. Ведь скифы еще не знали гончарного круга.

Еще одну уникальную находку сделала экспедиция старшего научного сотрудника Института археологии НАНУ, к.и.н. Дениса Гречко. В захоронении воина нашли керамическую посуду происхождением из Херсонеса, который в те времена не мог быть предметом импорта. Вероятно, он был захвачен в качестве трофея или полученный воином в виде подарка и привезен в Скифию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Археологи раскопали золото Скифского периода

Некоторые находки представили на выставке в виде фотографий - сами предметы находятся на реставрации. Это, в частности, кожаный пояс воина и роговое блюдо. Изготовлено из рога лося, оно является одним из самых ценных находок. Из золотых украшений, которые сами по себе являются ценными, особенно выделяется каплеобразный золотой элемент диадемы состоятельной скифянки.

На выставке представили экспонаты из фондов историко-культурного заповедника "Бельск", Харьковского музея археологии национального института им. Каразина и Полтавского краеведческого музея.

Выставка "Гелон: открытие и находки" будет действовать до 7 июня во дворце досуга "Скифия" в Котельве. После ее завершения артефакты вернут в музее.

17 июня на территории Бельского городища в Котелевском районе стартует юбилейная V Международная летняя полевая археологическая школа. Участие в проекте могут принять все желающие.

Автор: Ольга Стенько
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Скифское золото, оружие и посуду представили на выставке находок Бельского городища». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

Украинцев призвали вернуться в состав Польши

"Днепр" проиграл в финале Лиги Европы

Открыли самый красивый мост в мире

Самое читаемое
Скифское золото, оружие и посуду представили на выставке находок Бельского городища
Скифское золото, оружие и посуду представили на выставке находок Бельского городища
15
 Просмотров: 684
В Полтаве депутаты хотят уволить главу областного совета - фото
В Полтаве депутаты хотят уволить главу областного совета - фото
3
 Просмотров: 351
Полтава
В Полтаве СБУ введет особый режим
В Полтаве СБУ введет особый режим Просмотров: 540
В Полтаве стреляли в мужчину
В Полтаве стреляли в мужчину Просмотров: 1557
Иностранец напал на девушку в офисном центре
Иностранец напал на девушку в офисном центре
5
 Просмотров: 2295
В Полтаве отпразднуют День защиты детей
В Полтаве отпразднуют День защиты детей Просмотров: 153
В Полтаве депутаты хотят уволить главу областного совета - фото
В Полтаве депутаты хотят уволить главу областного совета - фото
3
 Просмотров: 351
Больше всего комментируют
19
У Зеленского просят Порошенко звание Героя Украины
11
МИД выступил против визита председателя Госдумы в Крым
7
Зеленский с женой открыли центр для наркозависимых
4
Признавалась в любви Путину - сорвали концерт певицы
3
Из-за Филарета церковь может потерять томос
Голосов: 3776
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua