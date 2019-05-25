Скифское золото, оружие и посуду представили на выставке находок Бельского городища

Фото: Оксана Дорошенко

В поселке Котельва на Полтавсщине открылась выставка "Гелон: новые открытия и находки". Представили артефакты из Бельского городища по результатам раскопок 2014-2018 годов. Датируют предметы от неолита до казацкого барокко, а это более 35 веков разницы.

О выставке Gazeta.ua рассказали в историко-культурном заповеднике Бельск.

Всего на выставке около 300 экспонатов. Представили артефакты, найденные во время археологических раскопок на территории Бельского городища. Некоторые исследователи придерживаются мнения, что именно на этом месте был расположен легендарный скифский город Гелон.

"Экспонируют предметы от эпохи неолита до нового времени. Древнейшие находки - каменный нож, датированный 20-18 вв. до н.э., и обломки керамики катакомбной культуры, это эпоха неолита. Самые новые - изразцы в стиле казацкое барокко из Куземенского укрепления, датированные 17-18 вв. Есть еще несколько древнерусских предметов. Остальные находкки - скифской эпохи ", - рассказала младший научный сотрудник историко-культурного заповедника "Бельск" Оксана Дорошенко.

В экспозиции представили золотые и бронзовые украшения, элементы скифского оружия, бронзовое зеркало, керамику, а также целый глиняную посуду.

Автор: Оксана Дорошенко Золотые украшения скифского периода показали на выставке Бельских находок

Древний горшок практически в целом виде нашла в 2017 году экспедиция директора Музея археологии Харьковского Национального университета имени В.Н. Каразина, к.и.н. Ирины Шрамко. До этого подобный целый глиняный сосуд находили только на территории Западной Украины. Археологи говорят, что амфоры и кувшины - предметы античного импорта. Ведь скифы еще не знали гончарного круга.

Еще одну уникальную находку сделала экспедиция старшего научного сотрудника Института археологии НАНУ, к.и.н. Дениса Гречко. В захоронении воина нашли керамическую посуду происхождением из Херсонеса, который в те времена не мог быть предметом импорта. Вероятно, он был захвачен в качестве трофея или полученный воином в виде подарка и привезен в Скифию.

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Некоторые находки представили на выставке в виде фотографий - сами предметы находятся на реставрации. Это, в частности, кожаный пояс воина и роговое блюдо. Изготовлено из рога лося, оно является одним из самых ценных находок. Из золотых украшений, которые сами по себе являются ценными, особенно выделяется каплеобразный золотой элемент диадемы состоятельной скифянки.

На выставке представили экспонаты из фондов историко-культурного заповедника "Бельск", Харьковского музея археологии национального института им. Каразина и Полтавского краеведческого музея.

Выставка "Гелон: открытие и находки" будет действовать до 7 июня во дворце досуга "Скифия" в Котельве. После ее завершения артефакты вернут в музее.

17 июня на территории Бельского городища в Котелевском районе стартует юбилейная V Международная летняя полевая археологическая школа. Участие в проекте могут принять все желающие.