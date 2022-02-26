Ситуация в Чернигове очень сложная — СМИ

Чаще обстрелы были слышны в обед. Фото: "Украина 24"

В Чернигове было много обстрелов в течение дня. Били тяжелой артиллерией из окраин города, а, возможно, и дальше стояли.

Стреляли и из ГРАДов. Целились в жилой квартал. Обстреляли также воинскую часть, сообщает "Украина 24".

Из-за обстрела разрушен детский сад на улице Белова. Там погибших нет. Попали и в многоэтажные дома. На верхних этажах горели квартиры. Разрушены и частные дома.

Из-за взрывов вылетели окна в областной больнице. Также без окон остались и многие квартиры в многоэтажных домах. Из-за обстрелов горит лицей с усиленной военно-физической подготовкой.

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Сильнее всего обстреливали днем, примерно с 13 часов.

На окраине Чернигова – два подбитых вражеских танка.

Город охраняется и обороняется ВСУ, терробороной, нацполицией.

В Чернигове во время боя украинские военные захватили в плен двух российских оккупантов. Один из них – начальник штаба в/ч 41659.