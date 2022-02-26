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суббота, 26 февраля 2022 17:24

Спецтема: Напад Росії на Україну

Двух российских оккупантов захватили в Чернигове
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ВСУ взяли в плен двух российских оккупантов
Фото: Нацгвардия
ВСУ взяли в плен двух российских оккупантов
ВСУ взяли в плен двух российских оккупантов
ВСУ взяли в плен двух российских оккупантов
Десткий сад в Чернигове после обстрелов

В Чернигове во время боя украинские военные захватили в плен двух российских оккупантов. Один из них – начальник штаба в/ч 41659.

Об этом сообщает Нацгвардия Украины.

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"Во время боев за Чернигов в результате молниеносной атаки совместно с Вооруженными силами Украины военнослужащим Национальной гвардии Украины удалось молниеносно вернуться на свои позиции и захватить двух российских оккупантов, которые даже не успели среагировать на произошедшее, очень растерялись и вынуждены были сдаться в плен, чтобы сохранить свою жизнь. Один из них – начальник штаба в/ч 41659", отмечают гвардейцы.

В Чернигове российские оккупанты разбомбили детский сад.

В Чернигове российская армия, вероятно, будет повторять ракетные обстрелы.

В частности, будут обстреливать жилые кварталы. Об этом предупредил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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