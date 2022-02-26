Чернигов под угрозой ракетных обстрелов

Россия продолжает обстрелы украинских городов. Фото: unn.com.ua

В Чернигове российская армия, вероятно, будет повторять ракетные обстрелы. В частности, будет обстреливать жилые кварталы.

Об этом предупредил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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"Всему населению Чернигова, которое не участвует в отрядах ТРО и обороне города - спрятаться в укрытие, а при невозможности - находиться дома. Силы ВСУ и ТРО защищают город. Не мешайте", - написал он в Фейсбук.

Есть информация, что россияне с самолетов могут сбрасывать мины и взрывные устройства, в том числе замаскированные под детские игрушки, телефоны и другие ценные предметы.

"НЕ БЕРИТЕ СТОРОННЫХ ПРЕДМЕТОВ в РУКИ, ИНАЧЕ ПОГИНЕТЕ", - предостерег глава ОГА.

"Российская армия, вероятно, будет повторять ракетные обстрелы, обстрелы из "градов" города Чернигов, в том числе жилых кварталов", говорится в сообщении Чауса.

Оккупационные войска Российской Федерации продолжают наступательные действия на оборонные направления Украины. Основные усилия сосредоточены в Полесском, Северском, Слобожанском и Таврическом операционных районах. Такая информация по состоянию на 11:00 26 февраля, сообщило Министерство обороны Украины.