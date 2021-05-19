Сегодня вся вода обогащается целебными свойствами - главные приметы 20 мая

20 мая отмечают праздник Ивана-бражника или Купальница.
В народе называли Купальницей за того, что сегодня принято купаться и принимать любые водные процедуры, так как любая вода сегодня становится целебной. Особенно это касается воды из природных источников - рек, прудов, озер, ручьев, морей и океанов. Родниковая вода - лучшая, она буквально может исцелить от любой болезни.
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Чтобы набраться здоровья побольше, по приметам на 20 мая рекомендуют также купаться в реках или прудах. Совсем не обязательно лезть в холодную воду. Можно просто набрать воду в ведро или таз и оставить нагреться на солнце, а затем облиться этой водой.
Приметы на Купальницу
Разноцветные лучи на восходе солнца - значит погода изменится в худшую сторону.
Если роса быстро высыхает - будет дождь, если не высыхает до полудня - будет непогода.
Если 20 мая идет дождь - сентябрь будет теплым.
Вечерняя радуга - к ясной погоде, утренняя - дождливой.
Если при заходе солнце ярко-красного цвета, значит погода скоро испортится.
20 мая День Ангела празднуют Антон, Иван и Степан. Не забудьте сегодня поздравить своих близких и знакомых.
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