Сегодня вся вода обогащается целебными свойствами - главные приметы 20 мая

Сегодня праздник Ивана-бражника, или как в народе говорят Купальницы. Фото: rbc.ua

20 мая отмечают праздник Ивана-бражника или Купальница.

В народе называли Купальницей за того, что сегодня принято купаться и принимать любые водные процедуры, так как любая вода сегодня становится целебной. Особенно это касается воды из природных источников - рек, прудов, озер, ручьев, морей и океанов. Родниковая вода - лучшая, она буквально может исцелить от любой болезни.

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Чтобы набраться здоровья побольше, по приметам на 20 мая рекомендуют также купаться в реках или прудах. Совсем не обязательно лезть в холодную воду. Можно просто набрать воду в ведро или таз и оставить нагреться на солнце, а затем облиться этой водой.

Приметы на Купальницу

Разноцветные лучи на восходе солнца - значит погода изменится в худшую сторону.

Если роса быстро высыхает - будет дождь, если не высыхает до полудня - будет непогода.

Если 20 мая идет дождь - сентябрь будет теплым.

Вечерняя радуга - к ясной погоде, утренняя - дождливой.

Если при заходе солнце ярко-красного цвета, значит погода скоро испортится.

20 мая День Ангела празднуют Антон, Иван и Степан. Не забудьте сегодня поздравить своих близких и знакомых.