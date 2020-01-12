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воскресенье, 12 января 2020 11:45

Сегодня в Черкассах пройдет шествие колядников

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Сегодня в Черкассах пройдет шествие колядников
Колядников угощать душистым чаем и сладкой кутьей. Фото: zaxid.net

Сегодня, 12 января в Черкассах пройдет шествие колядников.

Шествие начнется от дворца культуры "Дружбы народов" в Соборной площади, сообщает пресс служба Черкасского городского совета.

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Там состоится совместное выполнение колядки "Добрый вечер...". Все желающие смогут насладиться рождественской кутьей и чаем.

Действо будет проходить с 15:00 до 18:00.

Пожарные Днепропетровщины поздравили украинский необычной колядкой. Это сделали и для того, чтобы напомнить о правилах безопасности.

Текст песни написали самостоятельно и положили его на мотив рождественской мелодии. Для съемок видеоклипа пригласили детей из церковного хора "Украинский двор".

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Дата
12
января

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