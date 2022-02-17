Сегодня праздник у мужчин с редким именем

В день ангела церковь советует посетить храм и помолится святому, на честь которого вас назвали. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Антон, Василиса, Евгений, Макар, Феодосий.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Антон – владельцы этого имени редко совершают необдуманные поступки и всегда рационально подходят к разным ситуациям и вопросам. Не разрешают окружающим вмешиваться в их жизнь. Часто достигают карьерных успехов, потому что, получая задачу, всегда работают на результат. В отношениях с женщинами Антоны галантны. Однако решение о браке дается им тяжело;

Василиса – владелицы этого имени не конфликтные люди. Умеют находить общий язык с разными людьми. Это энергичные и жизнерадостные женщины, часто непоседливые и жаждущие путешествий. Василисы популярны среди мужчин благодаря природному обаянию. Спутников жизни подбирают очень долго. Любят детей и являются отличными хозяйками;

Евгений – мужчины с этим именем любят работать, но трудности с которыми сталкиваются на пути – могут выбить их из колеи и заставить нервничать. Наибольшего успеха обычно достигают в сферах, не связанных с техникой и точными науками. В женщинах Евгении ценят доброту и честность. Они образцовые семьянины;

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Макар - в переводе с древнегреческого имени означает "блаженный", "счастливый". Эти мужчины упрямы и обладают изменчивым настроением. Они добрые и общительные. Имеют много друзей, однако из-за них часто попадают в неприятные ситуации. Любят, чтобы в семье было много детей. Первый брак может для Макара быть неудачным;

Феодосий – довольно редкое имя на территории Украины. Мужчины, которые его носят, очень часто замкнуты в себе. Никакие потрясения не способны спровоцировать их на сильнейшие эмоции. Если Феодосии и переживают что-то, то никогда этого не покажут окружающим. Это трудолюбивые мужчины с аналитическим складом ума. Любят путешествовать.

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