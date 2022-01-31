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вторник, 01 февраля 2022 03:00

Сегодня день ангела у "Божьих подарков"

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Сегодня день ангела у &quot;Божьих подарков&quot;
В день ангела церковь советует посетить храм и помолится святому, на честь которого вас назвали. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Антон, Арсен, Макар, Фёдор, Григорий.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Арсен – мужчины с этим именем обычно являются коммуникабельными, импульсивными и бескомпромиссными. Нередко имеют такие отрицательные черты характера, как самовлюбленность и высокомерие. В то же время Арсены всегда трудолюбивы, упорны и являются очень хорошими организаторами. Предпочитают женщин, которые схожи с ними по характеру;

Антон – владельцы этого имени редко совершают необдуманные поступки и всегда рационально подходят к разным ситуациям и вопросам. Не разрешают окружающим вмешиваться в их жизнь. Часто достигают карьерных успехов, потому что, получая задачу, всегда работают на результат. В отношениях с женщинами Антоны галантны. Однако решение о браке дается им тяжело;

Макар - в переводе с древнегреческого имени означает "блаженный", "счастливый". Эти мужчины упрямы и обладают изменчивым настроением. Они добрые и общительные. Имеют много друзей, из-за которых часто попадают в неприятные ситуации. Любят, чтобы в семье было много детей. Первый брак может для Макара быть неудачным;

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Федор – с древнегреческого это имя означает "Божий подарок". Он любит чистоту и порядок во всем. На работе его всегда уважают. Не любит конфликты, не вступает в дружеские отношения с коллегами. С женщинами Федоры не спешат заводить семью. Сначала убеждаются, что сделали верный выбор;

Григорий - эти мужчины чувствительны и уязвимы. С ними всегда приятно общаться. Григорий не любит, когда им командуют. Пытается вливаться во все компании. Может стать водителем, инженером, фотографом;

Вчера день ангела отмечали люди с именами Афанасий, Кирилл, Евгений, Марк, Дмитрий, Мария, Николай, Максим, Михаил, Алексей, Елена, Сергей. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах этих именинников.

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