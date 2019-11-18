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вторник, 19 ноября 2019 04:20

"Щедрик" в рок-версии и файер-шоу: состоялся масштабный музыкальный фестиваль

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В Тульчине Винницкой области провели музыкальный фестиваль "От Щедрика до Carol of the bells".

"Наш знаменитый "Щедрик" звучит на всех языках в разных уголках планеты! "Carol of the bells" знают, любят и поют без преувеличения все жители Земли", - отмечает автор программы "Малые города – большие впечатления" Ирина Френкель.

  "От Щедрика до Carol of the bells" провели в Тульчине. Фото: news.vn.ua
"От Щедрика до Carol of the bells" провели в Тульчине. Фото: news.vn.ua

К фестивалю обновили Музей-квартиру М. Д. Леонтовича, который был открыт в 1977 году к 100-летию со дня рождения композитора. В музее есть информационные стенды, которые рассказывают о жизни украинского композитора, его творчество, мировой тур "Щедрика" 1919-го года. Все стенды оборудованы QR-кодами и интерактивными touch-панелями. Сканирование QR-кодов переносит посетителя на официальный сайт музея, где также можно пройти онлайн-экскурсию.

Продолжением фестиваля стало большое хоровое шоу "От Щедрика к Carol of the bells" с участием шести хоровых коллективов, театра огня "East fire show" из Харькова, Центра песочной анимации "MS-ART", DJ Muzon и других музыкантов.

  "От Щедрика до Carol of the bells" провели в Тульчине. Фото: news.vn.ua
"От Щедрика до Carol of the bells" провели в Тульчине. Фото: news.vn.ua

На масштабном музыкальном фестивале состоялся хоровой марафон "Щедрик" в рок-версии и электронной музыке, грандиозное огненное шо и песочная анимация.

  "От Щедрика до Carol of the bells" провели в Тульчине. Фото: news.vn.ua
"От Щедрика до Carol of the bells" провели в Тульчине. Фото: news.vn.ua

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Часть Дворца Потоцких в Тульчине, в Винницкой области сдадут в аренду под гостиницу. Более 2 000 квадратных метров памятники культурного наследия могут сдать в аренду сроком на 49 лет.

В проекте решения Винницкого областного совета, речь идет о западный корпус комплекса дворца Потоцких, что в настоящее время числится на балансе Тульчинского колледжа культуры. Договор аренды заключат на конкурсных началах.

Западный корпус, площадью 2012,7 квадратных метров с входными площадками планируют сдавать под арендную ставку в 22%. Это согласно соответствующей Методике расчета арендной платы.

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