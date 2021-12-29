"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские

Так принимали Сашу Андрейчука из Кицманского района на Буковине в ряды полиции. Такова была мечта мальчика. Фото: "Шпальта"

Умер 10-летний Александр Андрейчук из Черновцов, который болел раком. Мальчик больше всего мечтает стать полицейским.

Об этом сообщила волонтер Марта Левченко в Facebook.

"Вот так Саша вернется домой…Теперь в нашего Саши ничего не болит. Вот бы еще утихомирилась боль наших сердец, боль мамы Саши, боль Танюши, которая жила со своим братиком, боль родных", - написала Левченко.

Будут хоронить мальчика 30 декабря в 13:00 в селе Шишковцы Кицманского района Черновицкой области.

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15 февраля 2021 года около 80 правоохранителей пришли в хоспис к Саше Андрейчуку. Полицейские подарили ему форму и жетон, после чего пригласили на улицу. Там правоохранители встретили его аплодисментами и провели обряд посвящения в свои ряды. Затем на авто поехал на свое первое патрулирование. У мальчика на тот момент была четвертая стадия опухоли головного мозга. Врачи были бессильны. Мальчик уже не говорил, половина его тела была парализована. Но писал на гаджете. Волонтеры его спросили, о чем он мечтает. Он отписал одним словом: "Полиция". Полицейские – были его кумиры. Мечтал стать одним из них, когда вырастет.