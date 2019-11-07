 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 387
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 792
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1917
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2142
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5013
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1647
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 999
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5463
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 747
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6741
Фото
Все фото
19
4
3
6
3
Старейшему аматорскому театру Полтавы исполнилось 65 лет
Старейшему аматорскому театру Полтавы исполнилось 65 лет
Как выглядит заброшенный кинотеатр посреди города - фото
Как выглядит заброшенный кинотеатр посреди города - фото
Тройное столкновение и пожар - произошла авария в центре Полтавы
Тройное столкновение и пожар - произошла авария в центре Полтавы
Спорт для 7-летнего парня обходится в 10 тыс. евро на сезон - фото
Спорт для 7-летнего парня обходится в 10 тыс. евро на сезон - фото
Под колесами иномарки погибла известная волонтер
Под колесами иномарки погибла известная волонтер
Видео
Все видео
С квадракоптера показали объездную дорогу вокруг Полтавы
С квадракоптера показали объездную дорогу вокруг Полтавы
На Полтавщине горит свалка отходов
На Полтавщине горит свалка отходов
Напились и сражались "до смерти" в ночь на Хэллоуин
Напились и сражались "до смерти" в ночь на Хэллоуин
Не доглядела: в ТРЦ ребенок упал со второго этажа
Не доглядела: в ТРЦ ребенок упал со второго этажа
Стрельба в центре города - полтавчанин с оружием защищал жену от пьяниц
Стрельба в центре города - полтавчанин с оружием защищал жену от пьяниц
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 999
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 765
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3510
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2025
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
07 ноября 2019
Просмотров: 36
Незроблене діло
Незроблене діло інколи чудно нагадує про себе. От весною посадили картоплю у брата й поїхали собі. І далі я про ту картоплю наче й не думав зовсім. А ...
четверг, 07 ноября 2019 17:33

С квадракоптера показали объездную дорогу вокруг Полтавы

  Комментировать
С квадракоптера показали объездную дорогу вокруг Полтавы
Объездной участок дороги вокруг Полтавы. Фото: 0532.ua

С высоты птичьего полета показали объем работы, который успели провести на новой объездной участке вокруг Полтавы.

Соответствующее видео появилось на Ютуб-канале "Техно Новости".
Работу над сооружением объездной начали в 2017 году. После завершения этот участок дороги соединит трассы Киев - Харьков - Довжанский и Полтава - Александрия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не уступили дорогу: ДТП с двумя погибшими в Полтаве

Длина объездной дороги - около 5 километров. Завершить ее строительство планируют в 2020 году.

В Полтавском районе начали строительство на еще одном участке автодороги М-03. Заказчиком работ является Укравтодор, исполнителем - турецкая компания "Онур".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С квадракоптера показали объездную дорогу вокруг Полтавы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
ноября

Заключили военное соглашение с Польшей

Россияне изменили отношение к украинскому правительству

Приняли документ, который закрепил существование Украины в составе России

Договорились о новой линии разграничения фронта

Студенты пропустили военный парад на Крещатик

Николая любили девушки, любят и будут любить: Винграновскому 83

На корабле перевозили золото и экспонаты крымских музеев

Самое читаемое
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
14
 Просмотров: 20781
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки Просмотров: 14013
Показали, как поделят область после административной реформы
Показали, как поделят область после административной реформы Просмотров: 12924
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 7309
Пошел посетить могилу бабушки и исчез: третьи сутки ищут 20-летнего мужчину
Пошел посетить могилу бабушки и исчез: третьи сутки ищут 20-летнего мужчину Просмотров: 6975
Полтава
Старейшему аматорскому театру Полтавы исполнилось 65 лет
Старейшему аматорскому театру Полтавы исполнилось 65 лет
19
 Просмотров: 36
Не уступили дорогу: ДТП с двумя погибшими в Полтаве
Не уступили дорогу: ДТП с двумя погибшими в Полтаве
 Просмотров: 243
На Полтавщине назначили нового руководителя СБУ
На Полтавщине назначили нового руководителя СБУ Просмотров: 153
В Полтаве парень выпал с 4-го этажа
В Полтаве парень выпал с 4-го этажа Просмотров: 243
Отец утверждает, что нечаянно убил 6 месячного сына
Отец утверждает, что нечаянно убил 6 месячного сына
 Просмотров: 549
Больше всего комментируют
18
ГБР взялось за Софию Федыну
6
Кличко обвиняют в госизмене
4
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
3
Украинскую отаманшу убил предатель
2
"Спекуляции и нагнетания" - генерал прокомментировал разведения сил на Донбассе
Голосов: 752
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua