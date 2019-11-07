С квадракоптера показали объездную дорогу вокруг Полтавы

Объездной участок дороги вокруг Полтавы. Фото: 0532.ua

С высоты птичьего полета показали объем работы, который успели провести на новой объездной участке вокруг Полтавы.

Соответствующее видео появилось на Ютуб-канале "Техно Новости".

Работу над сооружением объездной начали в 2017 году. После завершения этот участок дороги соединит трассы Киев - Харьков - Довжанский и Полтава - Александрия.

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Длина объездной дороги - около 5 километров. Завершить ее строительство планируют в 2020 году.

В Полтавском районе начали строительство на еще одном участке автодороги М-03. Заказчиком работ является Укравтодор, исполнителем - турецкая компания "Онур".