"Съемок очень стеснялась" - за украинкой следят 30 тысяч подписчиков в Instagram

Автор: instagram.com/alinka_nosenko Алина Носенко рассказывает, как создать красивые фото в Instagram

У Алины Носенко из Черкасс есть более 31 тыс. подписчиков в Instagram. Она рассказывает об искусстве фотографии. Блог начала вести несколько лет назад.

"Фото - это мое хобби. Сначала не воспринимала блогерство в соцсетях, как что-то серьезное. Но впоследствии мне понравилось фотографировать композиции из разных вещей, - рассказывает Gazeta.ua Алина. - Хочу показать людям, что делать красивые снимки - просто. Рассказываю о композиции , гармонии и обработке фотографий. Вдохновляю подписчиков экспериментировать. Фото и сообщение публикую раз в день. На подготовку одной публикации трачу 3-6 часов".

Автор: instagram.com/alinka_nosenko Алина Носенко рассказывает, как создать красивые фото в Instagram

Алина - учитель дошкольного образования. Она замужем, сейчас не работает. Любит путешествовать.

"Кроме фото, снимаю видео. Записываю рассказы о своей повседневной жизнь или о полезных фактах, которые узнаю. Сначала этих съемок очень стеснялась. Не нравилось как выгляжу в кадре, что говорю на суржике, заговаривалась. С практикой все это пошла. Чем больше видео публиковала, тем легче было. Боялась снимать ролики на улице и при родных. Думала, что будут критиковать. Но они поддержали. Снимаю совместные видео со своим мужем, мамой, братом".

Фото: instagram.com/alinka_nosenko

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Ведет блог на украинском. На других языках не смогла бы высказываться столь свободно, говорит блогерша.

"Для меня важно быть искренней с собственными подписчиками. Хочу быть их другом. Я не зарабатываю на своем блоге. Хотя иногда бывает беру заказы от магазинов сфотографировать определенные вещи на продажу. Обычно заказывают сразу 10-15 фото. За каждую платят 30-60 грн в зависимости от количества предметов, сложности композиции. Некоторые блогеры этим хорошо зарабатывают. Делают фото для нескольких магазинов на постоянной основе".

Ишбел Холмс из Шотландии 4 года ездит на велосипеде по миру и спасает бродячих собак. Она в прошлом член сборной Ирана по велоспринту, поэтому тяжелые физические нагрузки для нее не проблема. Миссия по спасению собак началась в Турции.