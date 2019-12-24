Ровенские депутаты запретили ЛГБТ-марши

В Ровно депутаты запретили проводить ЛГБТ-марши.Фото: Reuters

Депутаты на сессии Ровенского городского совета проголосовали за то, чтобы запретить проведение маршей представителей ЛГБТ-сообществ.

Они называют их "пропагандой девиантного полового поведения", сообщает "ЧаРівне".

Такую идею выдвинули депутаты от фракции "Свобода". Недавно горсовет получил анонимное обращение с просьбой провести 1 января в городе марш ЛГБТ-сообщества.

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"Запретить на территории г. Ровно пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых" маршей равенства "," прайдов "," фестивалей квир-культуры "и т.п., проходящих в местах массового досуга семей с детьми", - написали в проекте решения.

Также депутаты решили не проводить публичных кампаний и мероприятий, которые "представляют угрозу института семьи как составляющей стратегии национальной безопасности Украины".

Киевсовет запретил использование фейерверков, салютов и другой пиротехники до завершения войны в Донбассе. Об этом говорится в утвержденном столичными депутатами порядке организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий.