Киевсовет запретил фейерверки до окончания войны в Донбассе

В Киеве запретили салюты на Новый год. Фото: all.kpcdn.net

Киевсовет запретил использование фейерверков, салютов и другой пиротехники до завершения войны в Донбассе.

Об этом говорится в утвержденном столичными депутатами порядке организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий.

Запретили и проведения развлекательных мероприятий на Аллее Героев Небесной Сотни и улицы Трехсвятительской в ​​пределах Стены памяти погибших Героев. А организацию событий у культовых сооружений дополнительно придется согласовывать с представителями религиозных организаций, на балансе которых они находятся.

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"Также в столице запрещается проведение фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины", - говорится в сообщении

Заявки на проведение массовых мероприятий надо подавать не позднее, чем за 15 рабочих дней до запланированной даты. Если для организации мероприятия нужно прекратить дорог и изменение движения общественного транспорта, например, для проведения спортивных событий, - то заявку необходимо подать за 45 рабочих дней.

"Она должна содержать данные об организаторе и само мероприятие (форма, цель, место проведения или маршрут, дата и время начала и окончания). Также обязательно указывать организационные вопросы обеспечения происшествия", - говорится в решении.

Поддержали его 78 депутатов Киевсовета.

В сентябре 2014 года Киевсовет запретил использование фейерверков в столице сроком на три месяца. В декабре Киевсовет продлил запрет на использование фейерверков в столице до окончания антитеррористической операции на востоке страны. Поскольку с 2017 года на Донбассе вместо АТО проводится Операция объединенных сил, в решение о запрете салютов необходимо было вносить изменения.